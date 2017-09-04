Казахстан выражает серьезную озабоченность положением мусульманской общины в Мьянме

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также ответил тем, кто в социальных сетях предлагает отправить войска в Мьянму. «Люди, которые пишут это, должны понимать географию. Где находится это государство, вокруг какие государства? Никак невозможно отправить туда войска, потому что это прерогатива государства. Была бы моя воля, была бы возможность, я бы нанес туда ядерный удар. Просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков», — заявил Кадыров.



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http://www.rbc.ru/politics/04/09/2017/59ad01f79a794742c0a6d057