Казахстан выражает серьезную озабоченность положением мусульманской общины в Мьянме

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danilov 04 Сентября 2017 в 16:55:58
"По поводу событий в Мьянме я хотел бы сказать, что наша страна, как член Совета Безопасности ООН, активно приняла участие в организации, выступила на закрытых консультациях, которые прошли 30 августа", - рассказал глава МИД в кулуарах совместного заседания палат Парламента.
"Мы выражаем серьезную озабоченность и обеспокоенность положением мусульманской общины в Мьянме. Наблюдаем негативную тенденцию исламофобии в Мьянме", - подчеркнул он.
"И в этой связи для нас очень важно, чтобы такие структуры, как, например, контактная группа организации исламского сотрудничества по ситуации, была активно вовлечена... Мы призвали власти Мьянмы к активному сотрудничеству с международными структурами", - добавил Кайрат Абдрахманов.
"Одновременно мы продолжаем поддерживать международные усилия, направленные на урегулирование ситуации в Мьянме. Среди инициатив - деятельность группы под руководством Кофи Аннана, в рекомендациях которой содержатся меры по урегулированию ситуации прежде всего по социально-экономическому развитию региона и положению там мусульманского населения", - также рассказал министр иностранных дел.
Напомним, свыше 400 человек погибли в результате конфликта в Мьянме. По официальной информации, "боевики-рохинджа" напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн (старое название Аракан).
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров назвали события в Мьянме "геноцидом мусульман". Тем временем в Москве у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице мусульмане провели несанкционированный митинг.
Казахстанцы, в числе которых известные исполнители и шоумены, выразили поддержку мусульманам Мьянмы. Позже о ситуации в Мьянме высказался председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.
https://tengrinews.kz/world_news/abdrahmanov-vyirajaem-sereznuyu-ozabochennost-polojeniem-325705/
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«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция», — сказал Кадыров.
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Глава Чечни также ответил тем, кто в социальных сетях предлагает отправить войска в Мьянму. «Люди, которые пишут это, должны понимать географию. Где находится это государство, вокруг какие государства? Никак невозможно отправить туда войска, потому что это прерогатива государства. Была бы моя воля, была бы возможность, я бы нанес туда ядерный удар. Просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков», — заявил Кадыров.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/04/09/2017/59ad01f79a794742c0a6d057
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/04/09/2017/59ad01f79a794742c0a6d057