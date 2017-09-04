Страны БРИКС договорились о расчетах в нацвалютах при прямых инвестициях

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Сентября 2017 в 17:56:53
"Мы договорились поддерживать тесную связь в целях развития сотрудничества в валютной сфере в соответствии с мандатом центральных банков каждой страны, в том числе посредством валютных своп-операций, расчетов в национальной валюте и прямых инвестиций в национальной валюте, если это целесообразно, а также изучить другие модальности сотрудничества в валютной сфере", - говорится в документе.
Кроме того, лидеры БРИКС договорились о создании фонда облигаций в национальных валютах стран группы. "Мы договорились содействовать развитию местных рынков облигаций в национальных валютах стран БРИКС, а также совместными усилиями создать Фонд облигаций в национальных валютах стран БРИКС", - говорится в документе.
Отмечается, что такой фонд призван "внести вклад в обеспечение инвестиционной устойчивости в странах БРИКС, стимулировать развитие национальных и региональных рынков облигаций стран БРИКС, в том числе путем расширения участия иностранного частного капитала и повышения финансовой устойчивости стран БРИКС".
Лидеры БРИКС осудили односторонние военные интервенции и экономические санкции.
В документе отмечается, что установление долгосрочного мира требует всеобъемлющего подхода, основанного на взаимном доверии и выгоде, справедливости и сотрудничестве, нацеленности на искоренение причин конфликтов, в том числе политических, экономических и социальных.
"Мы осуждаем односторонние военные интервенции, экономические санкции и произвольное использование односторонних принудительных мер в нарушение международного права и общепризнанных норм международных отношений. Мы подчеркиваем, что ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в декларации.
Борьба с коррупцией
Лидеры стран БРИКС выступают за укрепление сотрудничества по борьбе с коррупцией, а также возвращению активов и поиску коррупционеров.
"В полной мере осознавая негативное влияние коррупции на устойчивое развитие, мы поддерживаем усилия по укреплению сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией в рамках БРИКС. Мы вновь подтверждаем свое обязательство активизировать диалог и обмен опытом и поддерживаем составление сборника материалов о противодействии коррупции в странах БРИКС", - говорится в документе.
Лидеры объединения признали, "что незаконный поток коррупционных доходов препятствует экономическому развитию и подрывает финансовую стабильность, и поддерживаем развитие сотрудничества в области возвращения активов". "Мы выступаем за укрепление международного сотрудничества по борьбе с коррупцией, в том числе в рамках профильной Рабочей группы стран БРИКС по борьбе с коррупцией, а также по вопросам возвращения активов и поиска лиц, разыскиваемых за коррупционные преступления", - говорится в декларации.
"Мы признаем, что коррупция, в том числе незаконные денежно-финансовые потоки, а также полученные преступным путем богатства, выведенные в иностранные юрисдикции, является глобальным вызовом, который может оказать негативное влияние на рост экономики и устойчивое развитие. Мы будем координировать наши подходы на этом направлении и поощрять твердое глобальное обязательство по предотвращению коррупции на основе Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с коррупцией и других соответствующих международно-правовых документов", - подчеркнули лидеры БРИКС в документе.
https://1prime.ru/state_regulation/20170904/827859029.html
Комментарии, по рейтингу, по дате