Страны БРИКС призвали к реформе ООН

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danilov 05 Сентября 2017 в 12:16:33
Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Бразилии Мишел Темер, премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума в понедельник, 4 сентября, провели совместную встречу в рамках двухдневного саммита БРИКС в городе Сямэнь в Китае.
Лидеры государств обсудили ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, национальную безопасность, а также вопросы развития, в том числе ООН. По итогам встречи была принята Сямэньская декларация руководителей стран БРИКС.
В 43-страничном документе главы БРИКС заявили о намерении продолжать совместную работу по улучшению глобального экономического управления, для того чтобы способствовать становлению "более справедливого и равноправного международного порядка".
В принятой декларации заявляется о том, что страны БРИКС выступают за "необходимость всеобъемлющей реформы ООН, включая ее Совет Безопасности". Как отмечается, реформа ООН и Совбеза ООН "поможет повысить представительность, эффективность и действенность данных структур, а также более широко представит в них развивающиеся страны, для надлежащего реагирования на глобальные вызовы".
"Мы, руководители Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики, встретились в Сямэне, Китай, 4 сентября 2017 года на Девятом саммите БРИКС. Под девизом "БРИКС: укрепление партнерства во имя безоблачного будущего" мы стремимся на основе уже достигнутых нами успехов выработать общее видение путей дальнейшего развития БРИКС. Мы обсудили представляющие взаимный интерес международные и региональные вопросы и консенсусом принимаем Сямэньскую декларацию.
Мы вновь подтверждаем, что 10 лет назад нас сплотили стоящие перед нами всеобъемлющие задачи и общее стремление к миру, безопасности, развитию и сотрудничеству. С тех пор страны БРИКС вместе добились впечатляющих успехов, при этом каждая из них следует собственному пути развития с учетом своих национальных особенностей и уделяет особое внимание росту экономики и улучшению условий жизни людей. Наши целенаправленные и согласованные усилия способствовали наращиванию динамики всестороннего и многоуровневого сотрудничества, заданной на предыдущих саммитах. Поддерживая принципы развития и многосторонности, мы работаем вместе в интересах создания более справедливого, равноправного, честного, демократического и представительного международного политического и экономического порядка.
Мы вновь подтверждаем свое обязательство осуществлять в полном объеме повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Мы будем способствовать равному, открытому, всестороннему, инновационному и всеобъемлющему развитию в целях сбалансированного и комплексного обеспечения устойчивого развития в трех областях – экономике, социальной сфере и экологии. Мы подчеркиваем важную роль Организации Объединенных Наций, в том числе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, в координации и обзоре осуществления "Повестки-2030", а также необходимость реформирования системы развития ООН, направленного на повышение ее потенциала в области оказания содействия государствам-членам в осуществлении "Повестки-2030". Мы настоятельно призываем развитые страны своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства в рамках официальной помощи в целях развития и предоставлять развивающимся странам больше ресурсов для развития.
Мы напоминаем о заключительном документе Всемирного саммита 2005 года и вновь подтверждаем необходимость всеобъемлющей реформы ООН, включая ее Совет Безопасности, в целях повышения его представительности, эффективности и действенности, а также более широкой представленности в нем развивающихся стран, чтобы он мог надлежащим образом реагировать на глобальные вызовы. Китай и Россия вновь заявляют о том, что они придают важное значение статусу и роли Бразилии, Индии и ЮАР в международных делах и поддерживают их стремление играть более весомую роль в ООН".
http://www.vestifinance.ru/articles/90490
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