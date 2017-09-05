Бакытжан Сагинтаев: Взрослые дяди играют в тендеры, а дети страдают

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danilov 05 Сентября 2017 в 16:41:03
71,7 млрд тенге выделено в 2017 году из Национального фонда на строительство 109 школ. Из них 26,5 млрд тенге направлено на завершение 53 школ, возведение которых началось ранее, и 45,2 млрд тенге – на строительство новых 56 школ. Об этом во вторник, 5 сентября, в ходе заседания в правительстве рассказал министр образования и науки Ерлан САГАДИЕВ, докладывая об освоении средств его ведомством в рамках программы «Нурлы жол».
Напомним, 22 августа премьер-министр Бакытжан САГИНТАЕВ после критики президента поручил министру образования и науки подготовить доклад по этому вопросу.
В итоге Ерлану Сагадиеву (на снимке) пришлось понервничать. Впрочем, министр старался не выдавать эмоций. И лишь криво повязанный галстук красноречиво свидетельствовал о том, что отчет будет непростым.
Так и оказалось – по некоторым школам были сорваны все сроки строительства. Например, школа на 300 мест в Верхней Ульбе Восточно-Казахстанской области не была введена в эксплуатацию к 1 сентября из-за отставания от графика строительно-монтажных работ.
По остальным школам ситуация еще более печальная. Настолько, что министерству образования пришлось уточнять бюджет на 2017 год.
- По заявкам акиматов предлагается сократить средства Национального фонда на 3,2 миллиарда тенге, в том числе 200 миллионов – это экономия, и 3 миллиадра тенге – ожидаемое неосвоение. Это те школы, Бакытжан Абдирович, которые будут заканчиваться в следующем году, - сообщил Ерлан Сагадиев.
Средства не освоили в трех регионах.
- Акмолинская область – на сумму 750 миллионов тенге по школе в городе Щучинск ввиду судебных разбирательств между строителями. Мангистауская область – на сумму 1,5 миллиарда тенге по четырем школам в связи с поздним проведением конкурсных процедур. В Южно-Казахстанской области 600 миллионам тенге по пяти школам в связи с поздним проведением конкурсных процедур и обжалованием результатов государственных закупок. Это все школы, которые планируется завершить в следующем году, - оправдывался министр образования и науки.
При этом он отметил, что завершение строительства этих школ будет решаться либо за счет местных бюджетов, либо за счет республиканского бюджета при уточнении бюджета на 2017 год.
Оправдания Ерлана Сагадиева вызвали у главы кабмина неподдельное возмущение.
- Ситуация каждый раз повторяется, сколько бы мы ни говорили. Деньги не осваиваются, позднее проведение тендеров. Получается, что пока взрослые дяди играют в тендеры, дети страдают. Надо что-то делать с этим, - констатировал Бакытжан Сагинтаев и театрально вздохнул: - Дети хотят учиться в новых школах.
Премьер-министр отметил, что деньги на строительство школ выделяются и из Национального фонда, и по программе «Нурлы жол».
- А мы вот… В начале учебного года все еще в тендеры играем. Надо в корне ломать, - заявил Сагинтаев и обратился к вице-премьерам Аскару МАМИНУ и Ерболату ДОСАЕВУ: - Аскар Узакпаевич, Ерболат Аскарбекович, надо будет сесть со всеми нашими заинтересованными госорганами. Как мы по подушевому финансированию программу приняли, сейчас начинаем в пилотном режиме в Астане, надо и вот эту схему… Потому что невозможно так каждый раз спотыкаться на одном и том же участке – деньги есть, но, к сожалению, не осваиваются.
http://ratel.kz/raw/bakytzhan_sagintaev_vzroslye_djadi_ igrajut_v_tendery_a_deti_stradajut
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