Президент Польши выступил за безвизовый режим с Казахстаном

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danilov 06 Сентября 2017 в 14:18:27
Во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Нурсултан Назарбаев поднял вопрос безвизового режима между двумя странами.
"Долгожданным событием стало открытие 28 мая прямого авиасообщения между Астаной и Варшавой и то, что мы убрали визовый режим между нашими странами. Мы просим этого же и у польской стороны", – сказал глава Казахстана.
Президент Польши Анджей Дуда ответил, что приложит к этому усилия.
"Польские фирмы присутствуют на казахстанском рынке уже несколько лет. Это очень важный экономический элемент. Я верю, что этому способствуют такие действия, как отмена визового режим для польских граждан, которые могут пребывать в Республике Казахстан до 30 дней, что облегчают деловые контакты", – сказал Анджей Дуда в ходе совместного заявления глав государств в Акорде.
Президент Польши считает, что запуск прямого авиасообщения между Варшавой и Астаной облегчил коммуникации между странами. Он выразил уверенность, что между сторонами будут укрепляться не только экономические, но и человеческие отношения.
"Мы поддерживаем то, чтобы бизнесмены и туристы из Казахстана могли бы в Польшу приезжать без визы. Польша уже заявляла об этом на международном форуме, и мы постоянно поддерживаем эту позицию. Так что, господин Президент, можете рассчитывать на поддержку со стороны представителей польского государства. Наша позиция здесь однозначна", – заверил Анджей Дуда.
Он отметил оживление политических отношений между странами. Он считает, что Казахстан реализует важную миссию – установления мира в Сирии.
"Страна предпринимает действия, направленные на завершение этого военного конфликта. Роль Казахстана в Совете безопасности ООН действительно важна, и мы будем благодарны за информацию – и если поделитесь спецификой деятельности в рамках этой структуры", – сказал глава Польши.
Помимо этого Анджей Дуда выразил надежду на увеличение количества казахстанских студентов, обучающихся в Польше, и призвал к обмену знаний между странами.
https://informburo.kz/novosti/prezident-polshi-vystupil-za-bezvizovyy-rezhim-s-kazahstanom.html
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Теперь заживем
Американец 06.09.2017 в 16:06:01 # 629399
Помимо этого Анджей Дуда выразил надежду на увеличение количества казахстанских студентов, обучающихся в Польше, и призвал к обмену знаний между странами.
чему учить будем? как воровать?