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Политика
Президент Польши выступил за безвизовый режим с Казахстаном
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danilov 06 Сентября 2017 в 14:18:27
Анджей Дуда сообщил, что поддерживает идею о безвизовом режиме между Казахстаном и Польшей и продвигает её на международном форуме.

Во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Нурсултан Назарбаев поднял вопрос безвизового режима между двумя странами.

"Долгожданным событием стало открытие 28 мая прямого авиасообщения между Астаной и Варшавой и то, что мы убрали визовый режим между нашими странами. Мы просим этого же и у польской стороны", – сказал глава Казахстана.

Президент Польши Анджей Дуда ответил, что приложит к этому усилия.

"Польские фирмы присутствуют на казахстанском рынке уже несколько лет. Это очень важный экономический элемент. Я верю, что этому способствуют такие действия, как отмена визового режим для польских граждан, которые могут пребывать в Республике Казахстан до 30 дней, что облегчают деловые контакты", – сказал Анджей Дуда в ходе совместного заявления глав государств в Акорде.

Президент Польши считает, что запуск прямого авиасообщения между Варшавой и Астаной облегчил коммуникации между странами. Он выразил уверенность, что между сторонами будут укрепляться не только экономические, но и человеческие отношения.

"Мы поддерживаем то, чтобы бизнесмены и туристы из Казахстана могли бы в Польшу приезжать без визы. Польша уже заявляла об этом на международном форуме, и мы постоянно поддерживаем эту позицию. Так что, господин Президент, можете рассчитывать на поддержку со стороны представителей польского государства. Наша позиция здесь однозначна", – заверил Анджей Дуда.
Он отметил оживление политических отношений между странами. Он считает, что Казахстан реализует важную миссию – установления мира в Сирии.

"Страна предпринимает действия, направленные на завершение этого военного конфликта. Роль Казахстана в Совете безопасности ООН действительно важна, и мы будем благодарны за информацию – и если поделитесь спецификой деятельности в рамках этой структуры", – сказал глава Польши.

Помимо этого Анджей Дуда выразил надежду на увеличение количества казахстанских студентов, обучающихся в Польше, и призвал к обмену знаний между странами.

https://informburo.kz/novosti/prezident-polshi-vystupil-za-bezvizovyy-rezhim-s-kazahstanom.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 06.09.2017 в 15:08:20   # 629384
Вот это новость...
Теперь заживем
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  Американец 06.09.2017 в 16:06:01   # 629399
Все бы ничего, но Польша - государство входящее в Евросоюз и Шенген, поэтому вряд ли руководство Польши сможет самостоятельно принять решение о безвизовом въезде Казахстанцев в свою страну
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  Dee 06.09.2017 в 16:07:54   # 629400
Quote:
Помимо этого Анджей Дуда выразил надежду на увеличение количества казахстанских студентов, обучающихся в Польше, и призвал к обмену знаний между странами.


чему учить будем? как воровать?
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  Aboka 06.09.2017 в 16:36:06   # 629406
К тому же почти половина а может больше фарм индустрия в Казахстане польская
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