О казусах в учебниках русского языка высказались депутаты Мажилиса

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Сентября 2017 в 14:20:58
Депутаты в кулуарах Мажилиса Парламента высказались об учебниках русского языка, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Член фракции "Народные коммунисты" Ирина Смирнова считает, что новые учебники не выдерживают никакой критики.
По мнению депутата, МОН РК стоит задуматься, не совершают ли они ошибку, выпуская такие учебники.
"Я против того, чтобы изучалась тема, посвящённая, например, бомжам. Эта аббревиатура неприемлема в нашей речи. Это отношение к человеку неуважительное, когда эту аббревиатуру используют в изучении жизни человека. Относительно сказки "Алиса в стране чудес", которую предлагают – это не самая важная тема, потому что такая сказка даёт возможность понять язык в отрыве от конкретных слов, какие мы знаем. Это то же самое, как X и Y в математике. Не самое страшное. Но всё остальное, тут действительно вызывает много вопросов, непонимание в обществе. Когда столько вопросов возникает, Министерство образования должно задуматься: правильно ли они сделали. А, может, они совершают ошибку, выпуская такие учебники?" – высказалась Ирина Смирнова.
Но теперь, с сожалением отметила депутат, эти учебники вынуждены использовать, потому что других нет.
"На них потрачены государственные бюджетные деньги в большом количестве. Потому что цена одного учебника больше трёх тысяч тенге. Это очень много для страны", – отметила спикер.
Другой депутат Мажилиса Бахтияр Макен считает, что возмещать колоссальные убытки за эти ошибки должны те, кто их допустили. Бахтияр Макен также отмечает, что сегодня казахстанские учебники русского языка переходят на "какие-то российские предпочтения". И он не считает это правильным.
"Эти ошибки ведь допускают определённые люди, группа людей, которая всё это смотрит, мониторит, редакция специальная. Они тоже должны понимать, что это вопрос даже национальной безопасности. К учебникам есть определённые требования, и мы будем поднимать этот вопрос. Я думаю, какое-то решение будет", – сказал он.
Накануне учебного года казахстанские родители раскритиковали новый учебник 7 класса по русскому языку автора Зинаиды Сабитовой. Родители посчитали, что автор учебника много внимания уделяет темам, которые относятся не к русскому языку, а также указали на неоправданно большое внимание, уделённое социальным сетям и компьютерным терминологиям.
Такое же возмущение вызвали недавно обновлённые учебники русского языка для пятых классов. Родители посчитали нынешнюю программу издевательством над детьми.
Члены экспертной комиссии МОН РК, которые изучали учебники, ответили на критику родителей, пояснив, что пособия подготовлены по новым программам и полностью соответствуют всем уровням этих программ.
"Новый подход немножко не тот, к которому мы привыкли и работали раньше. Но это не значит, что он хуже. Мы благодарны родителям и вообще людям, которые просматривают учебники и делают замечания, поскольку эти замечания интересны и для нас. Это значит, что та информация, которая есть в учебниках, затрагивает умы", – сказала доктор филологических наук, член экспертной комиссии Евгения Журавлёва.
https://informburo.kz/novosti/o-bomzhah-i-drugih-kazusah-v-uchebnikah-russkogo-yazyka-vyskazalis-deputaty-mazhilisa.html
Комментарии, по рейтингу, по дате