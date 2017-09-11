О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике

Поскольку латиница - один из самых сильных языков развития человечества.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что при переходе на новый алфавит нельзя допускать непродуманных действий.

"К русскому языку и кириллице мы должны относится столь же бережно, как и к казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком - это историческое преимущество нашей нации".