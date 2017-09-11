О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике

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danilov 11 Сентября 2017 в 11:05:25
"Безусловно, как говорится, на дело готовое критиков много. На сегодняшний день также много высказываний и мнений по этому вопросу. Каждый гражданин нашей страны должен знать, что переход на латиницу - это главный путь достижения мировой цивилизации. Поскольку латиница - один из самых сильных языков развития человечества. Это язык науки и техники, Интернета и IT-технологий в XXI веке, поэтому можно сказать, что к этому ответственному периоду мы подошли с большой готовностью, так как проделана большая работа".
"Если новый алфавит будет отвечать всем требованиям, мы свободно овладеем новыми технологиями, наукой и знанием, а также войдем в мировое развитие. (...) Сегодня нам необходимо обсудить алфавит, глубоко проанализировать каждую букву, каждый знак и каждое обозначение, поскольку в вопросе языка, вопросе нового алфавита не должно быть никаких ошибок".
"Переход на латиницу будет осуществляться динамично, но не приемлет спешки, не приемлет непродуманного форсирования событий. Только так мы сможем обеспечить качественную реализацию поручения Главы государства и сделаем Казахстан образцом успешного проведения языковой модернизации".
"Необходимо особо подчеркнуть, что реформа государственного языка не предполагает изменение государственной языковой политики. Смена алфавита затрагивает исключительно казахский язык. Переход на латиницу направлен прежде всего на реформирование казахского алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответствие между фонетикой языка и его графикой. Таким образом, введение латиницы призвано лишь решить внутренние вопросы развития государственного языка".
"При этом, как подчеркивает Глава государства, переход на латиницу не означает отказа от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить. То есть русскоговорящим гражданам кириллица остается".
"К русскому языку и кириллице мы должны относится столь же бережно, как и к казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком - это историческое преимущество нашей нации".
Досаев: У правительства есть пошаговый алгоритм перехода на латиницу
У правительства Казахстана есть пошаговый алгоритм перехода на латиницу. Об этом на парламентских слушаниях рассказал заместитель премьер-министра Ерболат Досаев.
"За проектом нового алфавита стоит труд многих специалистов. У правительства есть пошаговый алгоритм введения нового алфавита. Переход затрагивает все сферы. (...) Необходим полный цикл образовательных мероприятий, от подготовки учителей до образования всего населения. Комплекс программ синхронизирован по срокам".
Заместитель премьер-министра подчеркнул, что при переходе на новый алфавит нельзя допускать непродуманных действий.
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы добавил, что в состав группы специалистов по переходу на новый алфавит вошли ведущие ученые страны. "Среди них специалисты по информационным технологиям. Охвачена вся палитра языковых специальностей... Работа проводилась при четкой координации Администрации Президента", - заявил министр.
"Замена документов будет происходить последовательно. Те документы, которые сейчас на руках, будут действовать до истечения сроков действия".
"Все процессы будут проходить в соответствии с международными требованиями. В рамках нашего плана действий предусмотрен ряд организационных изменений", - добавил заместитель премьер-министра.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Им бы самим подучиться не помешало бы.
Quote:
Поскольку латиница - один из самых сильных языков развития человечества.
Латиница это не язык!!!!!
например ру́сская лати́ница — латинский алфавит, приспособленный для передачи русской речи.
они сами не понимают что говорят.
Хотите приспособить казахский алфавит, молодцы, успехов, но блин вы сначала решите как это должно выглядеть, придумайте представление, шрифты напишите, а только потом предлагайте, типа вот мы как все уже придумали, видите как хорошо получилось, давайте сделаем его основным алфавитом, а то все через одно место.
Quote:
Заместитель премьер-министра подчеркнул, что при переходе на новый алфавит нельзя допускать непродуманных действий.
Вы уже давно делаете все необдуманно, кроме сомнительной идеи и разговоров, нет ничего путнего, только неразбериха и неопределенность.
Quote:
"К русскому языку и кириллице мы должны относится столь же бережно, как и к казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком - это историческое преимущество нашей нации".
судя по тому что сделали с учебниками по русскому языку, господа вы ничерта не хотите ничего сохранить, а только уничтожить, а самое печальное, что в головах подрастающего поколения, которым только предстоит все узнать, вы походу намеренно вкладываете ненужные знания,а все хорошее и нужное скрываете под какими-то нелепыми отговорками и безграмотными фразами.
"Если новый алфавит будет отвечать всем требованиям, мы свободно овладеем новыми технологиями, наукой и знанием, а также войдем в мировое развитие. (...)
вот оно чо...
то есть, условные Серик, Берик и Еркен, неспособные овладеть какими-то знаниями, после перехода на латиницу сразу станут вместилищами мировых знаний...