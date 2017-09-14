Нурсултан Назарбаев поговорил с президентом США о санкциях Нашел с кенм разговаривать! Трамп надутый индюк ничего не решающий в стране.
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danilov 14 Сентября 2017 в 17:36:55
- Мы говорили о казахстанско-американских отношениях. Я ему напомнил, что Соединенные Штаты - компании - вложили в Казахстан более 40 млрд долларов инвестиций за эти годы. У нас работает 500 компаний с участием американского бизнеса , крупнейшие компании Америки и мира предоставлены здесь. Это «Эксон мобил», «Шеврон» и так далее. Просил, чтобы санкции, которые сейчас идут, не повлияли на работу этих компаний. Он заверил, что это Казахстана не касается и подтвердил, что Соединенные Штаты заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Казахстаном, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Он также сообщил, что в ходе телефонного разговора с американским коллегой обсудил создание Банка низкообогащенного урана.
- Теперь, когда будет такой банк в Казахстане, любая страна, которая хочет строить атомную электростанцию, может взять топливо через МАГАТЭ. Не обязательно обогащать (уран — А.Б.) . Обогащение в различных государствах грозит распространением этого обогащенного урана и попаданием его в руки террористов, не дай бог. Поэтому это - очень важное мероприятие, которое он (Дональд Трамп — А.Б.) с удовольствием одобрил, - сказал глава государства.
Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп успели поговорить и об отношениях России с Америкой. Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что в перспективе двусторонние связи этих стран улучшатся.
- Америка и Россия — самые большие ядерные державы. Мировые проблемы без России нельзя и без Америки нельзя. Поэтому в конце концов, я думаю, эта позиция будет меняться в сторону улучшения отношений. Вот такая беседа. Нота была в конце очень такая хорошая. Он пригласил меня посетить белый дом. Я принял это приглашение, - рассказал президент.
http://ratel.kz/raw/nursultan_nazarbaev_pogovoril_s_pre zidentom_ssha_o_sanktsijah
Комментарии, по рейтингу, по дате
Они наоборот щас обогащают казахстанцев. У нас тупо санкционный товар перерабатывается и отправляется в рашку из Европы и наоборот. Ещё не забываем что открылся рынок России без конкурентов с запада.
Так что там обсуждать?