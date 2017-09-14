Назарбаев высказался о скандале с учебниками русского языка

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danilov 14 Сентября 2017 в 20:50:50
«Давайте разберемся. Должны быть нормальные учебники, которые удовлетворяют спрос для того, чтобы нормально воспитывать детей и нормально учить. И родители должны быть довольны. В этом направлении будем работать. Я поручу Министерству образования и науки РК растолковать и объяснить, в чем проблема», - сказал Президент, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции в Акорде.
Отметим, ранее родители учащихся 5 классов выразили возмущение новым учебником русского языка, они были недовольны, некоторыми новыми словами, внедренными в содержание книг. В частности, такими словами как: «Сетевой этикет», «Транспорт мечты», «Реклама автомобиля», «пиарить подкаст через соцсети», «лайкать в соцсетях» и так далее. В соцсетях были размещены фото страниц нового учебника.
http://www.inform.kz/ru/nursultan-nazarbaev-o-skandale-s-uchebnikami-dolzhny-byt-normal-nye-uchebniki_a3064965
Комментарии, по рейтингу, по дате
На ютубе есть видео где эта Сабитова, что то пузявит блеать, два слова связать не может, видите ли Иван Ургант даже одобрил...да мне пох кто там одобрил! Я тот самый недовольный родитель, ученика 5 класса.