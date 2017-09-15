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Политика
Божко высказался о разговорах об исчезновении кириллицы
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Гость 15 Сентября 2017 в 16:07:31
Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК, член Ассамблеи народа Казахстана Владимир Божко отметил, что Президент Казахстана создал условия для безболезненного перехода на латиницу, не создав сложностей для других этносов, проживающих в республике, передает Tengrinews.kz.

Об этом Божко заявил в ходе обсуждения перехода на латиницу в Ассамблее народа Казахстана.

"Во-первых, мы в обязательном порядке, вся наша молодежь учит три языка. То есть здесь какие-то рассуждения о том, что мы оторвемся от мощного пласта российской культуры, российских знаний и экономики, якобы утратив знание кириллицы, они абсолютно необоснованны. (...) Президент эти шаги тактично, по-великому привел наше общество к тому, что трехязычие. Сейчас среди молодежи стремление освоить английский язык, который является одним из условий успеха реализации своих интеллектуальных способностей. Латиница ведь только подтолкнет - легче будет осваивать казахский язык. Поскольку к английскому все тянутся, а тут на латинице будет (казахский) язык, который мы сейчас все в обязательном порядке учим. То есть это дополнительный плюс, который скажется на других этносах", - выразил мнение Владимир Божко.

"Мы, в Ассоциации русских и славянских казачьих организаций, работаем по разъяснению и локализации той озабоченности, которая возникла на первом этапе, что у нас, мол, исчезнет кириллица. Как она может исчезнуть, кириллица? Если у нас обязательное изучение трех языков в школе! Сдача экзаменов на казахском и русском, то есть мы получаем полиязычное общество, которое будет иметь экономические, стратегические и культурные выгоды на общем поле сотрудничества народов", - считает Владимир Божко.

Он считает, что переход на латиницу в Казахстане позволит быстрее освоить язык русскоговорящему населению.

"Это позволит славянской составляющей этнокультурных объединений быстрее освоить казахский язык, еще быть продвинутыми и в том, что кириллица не исчезнет. (…) То решение, которое Президент вложил в Конституцию, что русский язык является языком межнационального общения, я однозначно хочу сказать, что недалеко то время, когда казахский язык будет языком межнационального общения в нашей стране. То, что вкладывает Президент, политическую волю, и то, что вкладывает правительство, я думаю, что мы к этому придем. И тогда у нас будет три языка межнационального общения, и английский, и казахский, и русский. Кто его знает, может, и китайский", - выразил мнение Владимир Божко.

Завершая выступление, вице-спикер Мажилиса отметил, что со временем предложенные в новом варианте казахского алфавита диграфы буду восприниматься легко.

"Уважаемые коллеги, отдельные транскрипции китайских иероглифов так читаются, что их невозможно читать с позиции привыкшего к кириллице. Но ничего, китайский же живет. И у нас, когда мы научимся воспринимать то или иное сочетание букв, будет обозначать не то, что ты читаешь с позиции русского языка, а с позиции казахского, все вопросы снимутся", - резюмировал Владимир Божко.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bojko-vyiskazalsya-o-razgovorah-ob-ischeznovenii-kirillitsyi-326561/
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  Nekrun 15.09.2017 в 18:48:50   # 631180
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  Шекспир 15.09.2017 в 18:56:05   # 631183
мдэ... лучше промолчу, пока не посадили
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  Рамзес 15.09.2017 в 19:30:53   # 631190
А в ООН Казахстан выражается на каком языке ?
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