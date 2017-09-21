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Политика
Когда тебя взяли на тусовку, но она какая-то скучная и непонятная
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danilov 21 Сентября 2017 в 16:40:15
Пользователи соцсетей обсуждают поведение дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом передает портал news.rambler.ru.



Она делала селфи, пока Ильхам Алиев выступал с высокой трибуны. Неловкий момент поймал оператор телеканала, который снимал выступление азербайджанского президента. Позже видео было опубликовано на YouТube-канале Службы новостей ООН.

Как видно на кадрах, Ильхам Алиев рассказывал с трибуны ООН о Нагорном Карабахе, а в это время его жена и старшая дочь переглядывались и улыбались. Затем Лейла Алиева сделала несколько селфи.

За ее поведением могли наблюдать и участники заседания.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Barca 21.09.2017 в 18:26:50   # 632466
Папа президент, мама вице-президент, ну а я утёнок
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  bolatbol 21.09.2017 в 19:33:24   # 632470
Она права. Все, что могут сказать президенты стран без ядерного оружия на ГА ООН, не стоит и выеденного яйца. Глупо терять время и пытаться понять слова тех, кто ничего не решает в международных делах. Дочь не делала вид умного человека, а просто приятно провела время.
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  Амид 21.09.2017 в 19:44:19   # 632473
Закинуть бы всех президентов с ихними безчислеными родственниками на необитаемый остров
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  Амид 21.09.2017 в 19:46:08   # 632474
Пусть тусят светские львы и львицы ,можоры и можорки
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  lado 21.09.2017 в 20:49:44   # 632480
А ей муж не нужен? Я бы подошел
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  Profi 21.09.2017 в 21:20:21   # 632484
Цитата: lado от 21.09.2017 20:49:44
А ей муж не нужен? Я бы подошел


Нет, подари ей свою селфи-палку
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  Гоги80 21.09.2017 в 21:24:09   # 632485
Цитата: Амид от 21.09.2017 19:44:19
Закинуть бы всех президентов с ихними безчислеными родственниками на необитаемый остров

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