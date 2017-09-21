Когда тебя взяли на тусовку, но она какая-то скучная и непонятная

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danilov 21 Сентября 2017 в 16:40:15
Она делала селфи, пока Ильхам Алиев выступал с высокой трибуны. Неловкий момент поймал оператор телеканала, который снимал выступление азербайджанского президента. Позже видео было опубликовано на YouТube-канале Службы новостей ООН.
Как видно на кадрах, Ильхам Алиев рассказывал с трибуны ООН о Нагорном Карабахе, а в это время его жена и старшая дочь переглядывались и улыбались. Затем Лейла Алиева сделала несколько селфи.
За ее поведением могли наблюдать и участники заседания.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: lado от 21.09.2017 20:49:44
А ей муж не нужен? Я бы подошел
А ей муж не нужен? Я бы подошел
Нет, подари ей свою селфи-палку
Цитата: Амид от 21.09.2017 19:44:19
Закинуть бы всех президентов с ихними безчислеными родственниками на необитаемый остров
Закинуть бы всех президентов с ихними безчислеными родственниками на необитаемый остров