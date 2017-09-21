РФ и Казахстан отменили контроль транзитных поездов

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danilov 23 Сентября 2017 в 21:36:47
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в России. Как отмечается, с 26 сентября будут запущены пассажирские поезда "Тулпар - Тальго" по маршруту Астана - Уральск и Алма-Ата - Уральск транзитом через российскую станцию Соль-Илецк.
"Сегодня, 22 сентября, в МИД РФ Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов и статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин подписали документ об обмене грамотами о ратификации протокола, упрощающего процедуру транзита пассажиров через казахстанско-российскую границу.
Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами двух стран об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта был подписан в Астане 4 октября 2016 года и впоследствии ратифицирован парламентами и главами двух стран".
http://www.vestifinance.ru/articles/91409