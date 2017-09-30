Эрдоган: Турция ничего не потеряет, если не вступит в ЕС

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danilov 02 Октября 2017 в 05:28:45
«Единственный путь реализации новых планов ЕС лежит через полноправное членство Анкары. Турция готова поддержать инициативы Брюсселя в этом направлении и внести вклад в будущее развитие Европы. Если ЕС пойдёт иным путём — не беда», — приводит Anadolu слова президента.
Эрдоган подчеркнул, что в этом случае Турция «ничего не потеряет и продолжит двигаться по намеченному пути».
«Страны ЕС возглавляют список государств, в чьей поддержке Анкара разочаровалась больше всего. Анкара крайне встревожена лояльным отношением к терроризму тех, кто открыто выступает против членства Турции в Евросоюзе», — заключил он.
RT
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