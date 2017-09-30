Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Эрдоган: Турция ничего не потеряет, если не вступит в ЕС
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Октября 2017 в 05:28:45
Турция ничего не потеряет, если не сможет стать членом Евросоюза. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Единственный путь реализации новых планов ЕС лежит через полноправное членство Анкары. Турция готова поддержать инициативы Брюсселя в этом направлении и внести вклад в будущее развитие Европы. Если ЕС пойдёт иным путём — не беда», — приводит Anadolu слова президента.

Эрдоган подчеркнул, что в этом случае Турция «ничего не потеряет и продолжит двигаться по намеченному пути».

«Страны ЕС возглавляют список государств, в чьей поддержке Анкара разочаровалась больше всего. Анкара крайне встревожена лояльным отношением к терроризму тех, кто открыто выступает против членства Турции в Евросоюзе», — заключил он.

RT
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь