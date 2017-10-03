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danilov 03 Октября 2017 в 11:36:26
С третьей попытки: Диктор не сразу выговорил отчество Бердымухамедова во время награждения орденом Александра Невского pic.twitter.com/HXXvlA67qp— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 октября 2017 г.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Всё верно. Я его ФИО, вообще, ни с какой попытки не выговариваюДиректор проводит кастинг секретарш. Заходит девушка ,директор быстро: "ФИО?" Девушка :"Что, что?" Директор:" Свободны, следующий"! История повторяется несколько раз. Очередная претендентка, директор" ФИО?" Девушка: "ХУЯ"! Директор:"Что ,что"? Девушка " Не что.что, а Хуторецкая Ульяна Яковлевна"!