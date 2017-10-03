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Политика
С третьей попытки
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danilov 03 Октября 2017 в 11:36:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 03.10.2017 в 12:06:34   # 634553
Всё верно. Я его ФИО, вообще, ни с какой попытки не выговариваю
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  андремас 03.10.2017 в 12:24:07   # 634565
Уволят
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  КЕДЫ 03.10.2017 в 13:30:14   # 634587
позор. бля каким же косноязыким нужно быть.
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  старик 03.10.2017 в 13:52:51   # 634591
Quote:
Всё верно. Я его ФИО, вообще, ни с какой попытки не выговариваю
Директор проводит кастинг секретарш. Заходит девушка ,директор быстро: "ФИО?" Девушка :"Что, что?" Директор:" Свободны, следующий"! История повторяется несколько раз. Очередная претендентка, директор" ФИО?" Девушка: "ХУЯ"! Директор:"Что ,что"? Девушка " Не что.что, а Хуторецкая Ульяна Яковлевна"!
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