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Политика
Президент Казахстана соболезнует в связи с трагедией в Лас-Вегасе
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едридмадрид 03 Октября 2017 в 13:49:18
Телеграмма соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших в результате стрельбы в городе Лас-Вегас.

«В эти трагические дни мы искренне поддерживаем народ США. От себя лично и от имени всех граждан Казахстана выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Соединенных Штатов Америки, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.

http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/telegram_of_condolences/telegramma-soboleznovaniya-prezidentu-soedinennyh-shtatov-ameriki-donaldu-trampu
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