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Политика
Дагестан возглавил Владимир Васильев
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danilov 04 Октября 2017 в 10:03:20
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил главу Дагестана Рамазана Абдулатипова от занимаемой должности. Ранее уже сообщалось, что Абдулатипов написал заявление об уходе по собственному желанию, но решения в Кремле пока не принимали.



Теперь решение по Абдулатипову, как сообщила пресс-служба Кремля, принято. А вот назначение врио руководителя региона можно считать сенсацией. Им стал руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев. Он назначается "временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан", говорится в президентском указе.

Напомним, что ранее источники называли среди кандидатов на пост главы Дагестана первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова и бывшего руководителя региона Магомедсалама Магомедова.

http://www.mk.ru/politics/2017/10/03/dagestan-vozglavil-shef-frakcii-er-v-gosdume-vladimir-vasilev.html

Васильев, Владимир Абдуалиевич

Родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области. Родился в семье педагогов: отец — казах, мать — русская.
Отец — Асанбаев (Гусейнов) Али (Абдуали) Асанбаевич был педагогом, мать — Надежда Ивановна Васильева, работала воспитателем в детском саду. Имя при рождении Алик Әбдуәліұлы Асанбаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 04.10.2017 в 10:09:16   # 634764
Он не брат Собянина?

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  Гоги80 04.10.2017 в 10:11:34   # 634768
Помню его по адекватным действиям при трагедии на Дубровке. И вообще чувак вроде неплохой.
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  bozon house 04.10.2017 в 10:12:56   # 634770
Цитата: Гоги80 от 04.10.2017 10:11:34
Помню его по адекватным действиям при трагедии на Дубровке. И вообще чувак вроде неплохой.
Значит в Дагестане дела печальны.
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  Pole13 04.10.2017 в 10:47:18   # 634784
Неплохо выглядит для своих 68 лет.
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  GoodZone 04.10.2017 в 10:52:15   # 634785
Гоги80 04.10.2017 в 10:11:34 # 634768
Тоже несколько раз слушал его выступления - выдержанный, грамотный, спокойный, умный, жестковатый в меру - оставляет приятное впечатление. Наверное это не плохой выбор - давно пора в Даге порядок навести, а то у них там кланы между собой никак разобраться не могут...
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  stsika 04.10.2017 в 11:34:13   # 634800
Ща в Дагестане начнется. Будут орать что это нацизм, фашизм и все в этом духе. Дайте нам нашего руководителя.
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  строитель 04.10.2017 в 12:41:46   # 634817
Казах будет руководить Дагестаном
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