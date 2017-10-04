Дагестан возглавил Владимир Васильев

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Октября 2017 в 10:03:20
Теперь решение по Абдулатипову, как сообщила пресс-служба Кремля, принято. А вот назначение врио руководителя региона можно считать сенсацией. Им стал руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев. Он назначается "временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан", говорится в президентском указе.
Напомним, что ранее источники называли среди кандидатов на пост главы Дагестана первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова и бывшего руководителя региона Магомедсалама Магомедова.
http://www.mk.ru/politics/2017/10/03/dagestan-vozglavil-shef-frakcii-er-v-gosdume-vladimir-vasilev.html
Васильев, Владимир Абдуалиевич
Родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области. Родился в семье педагогов: отец — казах, мать — русская.
Отец — Асанбаев (Гусейнов) Али (Абдуали) Асанбаевич был педагогом, мать — Надежда Ивановна Васильева, работала воспитателем в детском саду. Имя при рождении Алик Әбдуәліұлы Асанбаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 04.10.2017 в 10:09:16 # 634764
bozon house 04.10.2017 в 10:12:56 # 634770
Цитата: Гоги80 от 04.10.2017 10:11:34Значит в Дагестане дела печальны.
Помню его по адекватным действиям при трагедии на Дубровке. И вообще чувак вроде неплохой.
Помню его по адекватным действиям при трагедии на Дубровке. И вообще чувак вроде неплохой.
Тоже несколько раз слушал его выступления - выдержанный, грамотный, спокойный, умный, жестковатый в меру - оставляет приятное впечатление. Наверное это не плохой выбор - давно пора в Даге порядок навести, а то у них там кланы между собой никак разобраться не могут...