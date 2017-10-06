Сын Мухтара Алтынбаева назначен замминистра обороны

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KAN13 06 Октября 2017 в 20:47:42
«Распоряжением главы государства Алтынбаев Муслим Мухтарович назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Муслим Алтынбаев родился 19 января 1966 года в Караганде. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов (Штурман боевого управления), Военно-дипломатическую академию министерства обороны Российской Федерации, Национальный университет обороны Вооруженных Сил США, прошел курсы Института Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и английского языка Оборонного лингвистического института США.
Трудовой стаж начал с 1987 году в звании офицера по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див: ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО.
Кроме того, в разные годы занимал должности помощника военного атташе посольства РК в США, зампредседателя комитета начальников штаба Минобороны РК, командующего войсками регионального командования «Астана» ВС РК, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.
Награжден орденом «Айбын» 2-й степени и девятью медалями.
В 2010 году получил звание генерал-майора.
источник: Sputniknews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Мура45 от 06.10.2017 21:50:19
По закону жанра..
По закону жанра..
следующим будет сын токпакбаева?
Цитата: arhar от 06.10.2017 22:44:53
следующим будет сын токпакбаева?
Цитата: Мура45 от 06.10.2017 21:50:19
По закону жанра..
По закону жанра..
следующим будет сын токпакбаева?
и т.д.