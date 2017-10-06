Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Сын Мухтара Алтынбаева назначен замминистра обороны
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 06 Октября 2017 в 20:47:42
АСТАНА, 6 окт — Sputnik. Сын Мухтара Алтынбаева Муслим Мухтарович назначен заместителем министра обороны Казахстана, соответствующее распоряжение подписал глава государства, сообщила пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Алтынбаев Муслим Мухтарович назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Муслим Алтынбаев родился 19 января 1966 года в Караганде. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов (Штурман боевого управления), Военно-дипломатическую академию министерства обороны Российской Федерации, Национальный университет обороны Вооруженных Сил США, прошел курсы Института Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и английского языка Оборонного лингвистического института США.
Трудовой стаж начал с 1987 году в звании офицера по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див: ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО.
Кроме того, в разные годы занимал должности помощника военного атташе посольства РК в США, зампредседателя комитета начальников штаба Минобороны РК, командующего войсками регионального командования «Астана» ВС РК, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.
Награжден орденом «Айбын» 2-й степени и девятью медалями.
В 2010 году получил звание генерал-майора.

источник: Sputniknews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 06.10.2017 в 21:47:35   # 635394
Поздравляю!
поощрить | покарать
  Мура45 06.10.2017 в 21:50:19   # 635396
По закону жанра..
поощрить | покарать
  arhar 06.10.2017 в 22:44:53   # 635405
поощрить (1) | покарать
  Мура45 06.10.2017 в 22:49:51   # 635407
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь