Эрдоган вступился за Мадуро

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danilov 07 Октября 2017 в 09:56:26
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.
По словам турецкого лидера, неправильно вмешиваться во внутренние дела какой-либо страны, и этот принцип лежит в основе ее дипломатии и внешней политики.
«Турция убеждена в том, что не существует большей силы, чем воля народа, а внешнее вмешательство во многих случаях лишь усугубляет проблемы», — добавил Эрдоган.
Он выразил надежду, что последние проблемы в Венесуэле будут решены с помощью мира, диалога и примирения. В присутствии глав государств было подписано пять соглашений.
Ранее сообщалось,что Эрдоган провел встречу с Мадуро в рамках официального визита венесуэльского президента в Турцию.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/10/06/n_10661114.shtml
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