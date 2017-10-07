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Политика
Эрдоган вступился за Мадуро
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danilov 07 Октября 2017 в 09:56:26
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает против внешнего давления на Венесуэлу и готов оказать любую поддержку стране, сообщает Anadolu.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

По словам турецкого лидера, неправильно вмешиваться во внутренние дела какой-либо страны, и этот принцип лежит в основе ее дипломатии и внешней политики.

«Турция убеждена в том, что не существует большей силы, чем воля народа, а внешнее вмешательство во многих случаях лишь усугубляет проблемы», — добавил Эрдоган.

Он выразил надежду, что последние проблемы в Венесуэле будут решены с помощью мира, диалога и примирения. В присутствии глав государств было подписано пять соглашений.

Ранее сообщалось,что Эрдоган провел встречу с Мадуро в рамках официального визита венесуэльского президента в Турцию.

https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/10/06/n_10661114.shtml
Комментарии, по рейтингу, по дате
  klif699 07.10.2017 в 10:09:38   # 635436
Встреча с Путиным дает свои результаты.
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  332-712 07.10.2017 в 11:31:55   # 635441
похоже, что Эрдогана взломали русские хакеры...
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  Rebel 07.10.2017 в 11:49:44   # 635442
Идиоты,они что в турции,что в венесуэле одни и теже!
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