Атамбаев решил не ехать на саммит с участием Назарбаева

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едридмадрид 09 Октября 2017 в 16:47:42
По поручению Алмазбека Атамбаева для участия в заседаниях Совета глав стран СНГ и ВЕЭС в Сочи отправится делегация во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.
«Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминалитета, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране», — говорится в сообщении пресс-службы президента КР.
Высший Евразийский экономический совет — высший наднациональный орган Евразийского экономического союза. В ВЕЭС входят главы государств стран-членов Евразийского экономического союза.
Ожидается, что в сочинских мероприятиях примет участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
https://forbes.kz/life/observation/atambaev_reshil_ne_ehat_na_sammit_s _uchastiem_nazarbaeva