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Политика
Атамбаев решил не ехать на саммит с участием Назарбаева
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едридмадрид 09 Октября 2017 в 16:47:42
Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отменил рабочий визит на заседание Совета глав стран СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, запланированное на 10-11 октября в Сочи, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По поручению Алмазбека Атамбаева для участия в заседаниях Совета глав стран СНГ и ВЕЭС в Сочи отправится делегация во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.

«Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминалитета, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране», — говорится в сообщении пресс-службы президента КР.

Высший Евразийский экономический совет — высший наднациональный орган Евразийского экономического союза. В ВЕЭС входят главы государств стран-членов Евразийского экономического союза.

Ожидается, что в сочинских мероприятиях примет участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.


https://forbes.kz/life/observation/atambaev_reshil_ne_ehat_na_sammit_s _uchastiem_nazarbaeva
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Vrangel 09.10.2017 в 18:46:02   # 635897
Да уж
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  старик 09.10.2017 в 18:59:57   # 635902
Зачем было Нурику провоцировать соседей, не понимаю. Так ли были необходимы эти встречи?
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