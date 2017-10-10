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Политика
Б. Сагинтаев отреагировал на провокационные высказывания президента Кыргызстана
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danilov 10 Октября 2017 в 09:58:01
Комментарии, по рейтингу, по дате
  silver 10.10.2017 в 10:07:15   # 636050
А про воровство ни слова
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  Dragon 10.10.2017 в 10:10:49   # 636051
А почему мне не вериться нашему премьер министру?
А верю президенту Кыргызстан?
Потому, что у них президент правит страной всего несколько лет, а наш почти 30 лет!!!
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  vvka 10.10.2017 в 10:21:04   # 636057
Атамбаев просто сказал вслух то, что многие уже давно знают.
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  MишаМашкевич 10.10.2017 в 10:40:17   # 636066
зачем отвечать надо было?
это скандал международный понятно. но зачем комментировать. похоже на жалкие попытки оправдаться.
надо было списать на временное помешательство правительство киргизии. на этой почве по инету провести акции подобного рода. люди поверили бы.
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  klif699 10.10.2017 в 10:52:19   # 636072
Против семьи не попрешь.
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  Лялька 10.10.2017 в 11:26:47   # 636087
Да, потому что с постоянной девальвацией тенге ,они просто вынуждены поднять размер пенсий, чтобы не так заметно было как вымирают люди...Хоть в 20 раз поднимите, главное уровень жизни...
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  СССР 10.10.2017 в 12:21:19   # 636102
Работа МИД вообще никакая! Позорище!
Сказали бы что заявления связаны с предвыборной гонкой, стараемся не обращать внимания, это нормальная практика, будем работать с любым избранным президентом, Атамбаев сделал много для отношений между нашими странами, соболезнуем близким в связи трагической кончиной друга и соратника президента, мир дружба жвачка
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  vladtr 10.10.2017 в 13:33:40   # 636121
Во, пургу развел.
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  vladtr 10.10.2017 в 13:36:24   # 636124
Цитата: Dragon от 10.10.2017 10:10:49
А почему мне не вериться нашему премьер министру?
А верю президенту Кыргызстан?
Потому, что у них президент правит страной всего несколько лет, а наш почти 30 лет!!!

Дело не в сроке, а в текущем результате. Что было 30 лет назад и сейчас - небо и земля.
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  Денис222 10.10.2017 в 13:54:21   # 636132
Цитата: MишаМашкевич от 10.10.2017 10:40:17
зачем отвечать надо было?
это скандал международный понятно. но зачем комментировать. похоже на жалкие попытки оправдаться.
надо было списать на временное помешательство правительство киргизии. на этой почве по инету провести акции подобного рода. люди поверили бы.


Да он просто лизнул работодателю...
Бедный работодатель, за 30 лет зализан по самое не хочу...
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  старик 10.10.2017 в 13:56:24   # 636133
ЗАЧЕМ! Зачем надо было лезть в предвыборную кампанию суверенного государства? Не устаю задавать этот риторический вопрос.
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