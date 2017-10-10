Б. Сагинтаев отреагировал на провокационные высказывания президента Кыргызстана

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Октября 2017 в 09:58:01
Комментарии, по рейтингу, по дате
А верю президенту Кыргызстан?
Потому, что у них президент правит страной всего несколько лет, а наш почти 30 лет!!!
MишаМашкевич 10.10.2017 в 10:40:17 # 636066
это скандал международный понятно. но зачем комментировать. похоже на жалкие попытки оправдаться.
надо было списать на временное помешательство правительство киргизии. на этой почве по инету провести акции подобного рода. люди поверили бы.
Сказали бы что заявления связаны с предвыборной гонкой, стараемся не обращать внимания, это нормальная практика, будем работать с любым избранным президентом, Атамбаев сделал много для отношений между нашими странами, соболезнуем близким в связи трагической кончиной друга и соратника президента, мир дружба жвачка
Цитата: Dragon от 10.10.2017 10:10:49
А почему мне не вериться нашему премьер министру?
А верю президенту Кыргызстан?
Потому, что у них президент правит страной всего несколько лет, а наш почти 30 лет!!!
А почему мне не вериться нашему премьер министру?
А верю президенту Кыргызстан?
Потому, что у них президент правит страной всего несколько лет, а наш почти 30 лет!!!
Дело не в сроке, а в текущем результате. Что было 30 лет назад и сейчас - небо и земля.
Цитата: MишаМашкевич от 10.10.2017 10:40:17
зачем отвечать надо было?
это скандал международный понятно. но зачем комментировать. похоже на жалкие попытки оправдаться.
надо было списать на временное помешательство правительство киргизии. на этой почве по инету провести акции подобного рода. люди поверили бы.
зачем отвечать надо было?
это скандал международный понятно. но зачем комментировать. похоже на жалкие попытки оправдаться.
надо было списать на временное помешательство правительство киргизии. на этой почве по инету провести акции подобного рода. люди поверили бы.
Да он просто лизнул работодателю...
Бедный работодатель, за 30 лет зализан по самое не хочу...