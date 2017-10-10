Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 10 Октября 2017 в 17:40:42
"Я принимаю следующее решение. В связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает Президент страны, я сегодня вношу на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву", - сказал Сагинтаев на заседании правительства.
Также премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил освободить от должности исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу АО НК "КазМунайГаз" Данияра Ерлибаева, передает Tengrinews.kz.
Источник: tengrinews.kz
"Моя судьба в руках Президента" - Бозумбаев
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев прокомментировал критику со стороны премьер-министра из-за сложившейся ситуации с бензином, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Я не обсуждаю решение вышестоящего руководства. В рамках своей компетенции он принял меры. Обсуждать не собираюсь. Я сделал презентацию и показал, что нужно сделать, чтобы преодолеть эту ситуацию. Вследствие того, что цена бензина менялась, разные АЗС планируют по-разному. Одни добросовестно продавали, другие придержали", - пояснил ситуацию журналистам Канат Бозумбаев в кулуарах заседания правительства.
"Если я говорил, что нет дефицита, я имел в виду, что остатки на нефтебазах есть. Остатки сейчас нарастают и увеличиваются. Я с каждым акимом (разговаривал - прим. автора) предупредил, чтобы АЗС не придерживали бензин в ожидании повышения цены. Это недопустимо, будет ответственность", - отметил министр энергетики.
Глава ведомства объяснил, почему не считает сложившуюся ситуацию с бензином в стране дефицитом. "АЗС придерживают остатки в ожидании повышения цены. Это болезненный переход, набраться терпения, в том числе понижение цены. В ноябре двукратно увеличится количество бензина", - отметил Канат Бозумбаев.
"Я министр. Моя судьба находится в руках Президента. Как скажет Президент, я так и сделаю. Что руки опускать, раз есть ситуация, мы ее должны выправить, быстрее извиниться перед населением страны что создались такие проблемы, но на это были свои объективные причины", - добавил министр.
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев заявил, что внесет на имя Нурсултана Назарбаева представление об объявлении выговора министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву. Данное решение было принято из-за сложившейся проблемы с нехваткой бензина.
Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 10.10.2017 в 17:53:43 # 636208
xxxBratanxxx 10.10.2017 в 17:59:23 # 636209
Цитата: vvka от 10.10.2017 18:09:30
И строить будут этот лагерь не строители - а все те же дармоеды, которые воруют мои деньги и обеспечили себе безнаказанность законодательно.
И строить будут этот лагерь не строители - а все те же дармоеды, которые воруют мои деньги и обеспечили себе безнаказанность законодательно.
И это возможно. Надо продвигать эти идеи в массы. Давайте начнем печатать газеты "Искра", "Правда", раздавать ее по рабоче-крестьянским коллективам. К предстоящим выборам организуем партию социал-демократов-большевиков и выдвинем ВВКА на пост Президента. Если победим я достану наган, одену тужурку и начну выполнять программу партии по пополнению лагерей.
К предстоящим выборам организуем партию социал-демократов-большевиков и выдвинем ВВКА на пост Президента. Если победим я достану наган, одену тужурку и начну выполнять программу партии по пополнению лагерей.
"Кто был никем - тот станет Всем!"
"Кто не с Нами - тот против Нас!"
Капец, кароч..
Клоуны бля