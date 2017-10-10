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Политика
"Моя судьба в руках Президента"
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Гоги80 10 Октября 2017 в 17:40:42
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев внесет на имя Нурсултана Назарбаева представление об объявлении выговора министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву, передает Tengrinews.kz.



"Я принимаю следующее решение. В связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает Президент страны, я сегодня вношу на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву", - сказал Сагинтаев на заседании правительства.

Также премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил освободить от должности исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу АО НК "КазМунайГаз" Данияра Ерлибаева, передает Tengrinews.kz.

Источник: tengrinews.kz

"Моя судьба в руках Президента" - Бозумбаев

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев прокомментировал критику со стороны премьер-министра из-за сложившейся ситуации с бензином, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я не обсуждаю решение вышестоящего руководства. В рамках своей компетенции он принял меры. Обсуждать не собираюсь. Я сделал презентацию и показал, что нужно сделать, чтобы преодолеть эту ситуацию. Вследствие того, что цена бензина менялась, разные АЗС планируют по-разному. Одни добросовестно продавали, другие придержали", - пояснил ситуацию журналистам Канат Бозумбаев в кулуарах заседания правительства.

"Если я говорил, что нет дефицита, я имел в виду, что остатки на нефтебазах есть. Остатки сейчас нарастают и увеличиваются. Я с каждым акимом (разговаривал - прим. автора) предупредил, чтобы АЗС не придерживали бензин в ожидании повышения цены. Это недопустимо, будет ответственность", - отметил министр энергетики.

Глава ведомства объяснил, почему не считает сложившуюся ситуацию с бензином в стране дефицитом. "АЗС придерживают остатки в ожидании повышения цены. Это болезненный переход, набраться терпения, в том числе понижение цены. В ноябре двукратно увеличится количество бензина", - отметил Канат Бозумбаев.

"Я министр. Моя судьба находится в руках Президента. Как скажет Президент, я так и сделаю. Что руки опускать, раз есть ситуация, мы ее должны выправить, быстрее извиниться перед населением страны что создались такие проблемы, но на это были свои объективные причины", - добавил министр.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев заявил, что внесет на имя Нурсултана Назарбаева представление об объявлении выговора министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву. Данное решение было принято из-за сложившейся проблемы с нехваткой бензина.

Tengrinews.kz


Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 10.10.2017 в 17:53:43   # 636208
это победа
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  xxxBratanxxx 10.10.2017 в 17:59:23   # 636209
хуйня какая щя пальцом погрозят да на другой пост сядет
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  Пришелец 10.10.2017 в 18:04:20   # 636212
блин я только полный бак заправил по 152,а тут сокращение Саудовской Аравией поставок нефти ,укрепление тенге,и добили цены на базаре картошка из Екатеринбурга(золотая)по 125т,,,,теперь доллар упадет вслед за падением картошки и повышением цен на нефть
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  vvka 10.10.2017 в 18:06:02   # 636214
Казахстан занял 16-е место в рейтинге стран по добыче нефти. И где наш бензин, юлдасы?
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  vvka 10.10.2017 в 18:08:37   # 636217
Клоун блять. Грамоту еще выпиши себе за такой "поступок" - как ты сильно наказал провинившегося. Вы дармоеды друг друга покрываете, в политику играете, вместо того, чтобы делать то, для чего посажены. По моему мнению в правительстве сидят абсолютно некомпетентные, боящиеся ответственности "люди". Людьми этих дармоедов язык не поворачивается назвать - потому что воры, лгуны, трусы и жополизы. Менять всю систему - начинать с головы. Всех в концлагеря пожизненно с содержанием там за счет денег ваших родственников. Цена - скажем так 500 000 в нацвалюте в день. Нормально будет. Все правительство за годик эдак в концлагере отобъет для начала строительство лагеря, а затем и бюджет пополнять начнет.
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  vvka 10.10.2017 в 18:09:30   # 636218
И строить будут этот лагерь не строители - а все те же дармоеды, которые воруют мои деньги и обеспечили себе безнаказанность законодательно.
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  bolatbol 10.10.2017 в 18:20:48   # 636223
Цитата: vvka от 10.10.2017 18:09:30
И строить будут этот лагерь не строители - а все те же дармоеды, которые воруют мои деньги и обеспечили себе безнаказанность законодательно.

И это возможно. Надо продвигать эти идеи в массы. Давайте начнем печатать газеты "Искра", "Правда", раздавать ее по рабоче-крестьянским коллективам. К предстоящим выборам организуем партию социал-демократов-большевиков и выдвинем ВВКА на пост Президента. Если победим я достану наган, одену тужурку и начну выполнять программу партии по пополнению лагерей.
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  Мура45 10.10.2017 в 19:30:42   # 636239
Quote:
К предстоящим выборам организуем партию социал-демократов-большевиков и выдвинем ВВКА на пост Президента. Если победим я достану наган, одену тужурку и начну выполнять программу партии по пополнению лагерей.

"Кто был никем - тот станет Всем!"
"Кто не с Нами - тот против Нас!"
Капец, кароч..
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  строитель 10.10.2017 в 20:31:08   # 636252
У нас такая же клоунада с министром. Транспорта и ВИМАВИА. Типа министр, Медмедьев и Путин не в курсе того что творится с авиаперевозками
Клоуны бля
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