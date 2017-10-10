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Политика
Эрдоган уснул на пресс-конференции с Порошенко.
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jumanjiqz 10 Октября 2017 в 16:31:43
В сети появились кадры совместной пресс-конференции президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Украины Петра Порошенко, на которых видно, как турецкий лидер дремлет. Видеозапись была опубликована в Twitter-аккаунте Sputnik Турция.



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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nekrun 10.10.2017 в 17:43:59   # 636203
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  arhar 10.10.2017 в 17:44:15   # 636204
дело медведева живет и побеждает
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  primal 10.10.2017 в 18:07:15   # 636215
послание жестами Путину, современный Пилат.
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  Мура45 10.10.2017 в 19:38:44   # 636241
Напередодні горилки перепив.. а похмелитися забув
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  bolatbol 10.10.2017 в 19:42:48   # 636245
Це зрада чи перемога?
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  Paramon 10.10.2017 в 21:00:30   # 636262
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