Эрдоган уснул на пресс-конференции с Порошенко.

​На кадрах заметно, как Эрдоган во время речи Порошенко несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает. Украинский президент, по всей видимости, заметив сонливость коллеги, постучал рукой по столу, чтобы его разбудить.



В понедельник Эрдоган прибыл с официальным визитом в Киев, где провел встречу с Петром Порошенко. В ходе визита стороны подписали ряд документов, в частности, план действий по развитию двусторонних отношений на 2017-2019 годы.