Эрдоган: Турция не признает присоединение Крыма к России

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danilov 10 Октября 2017 в 17:55:33
«Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма», — заявил Эрдоган.
Порошенко: "Рассчитываем на присоединение Турции к Группе деоккупации Крыма,где обыски, аресты, притеснения, преследования стали обыденностью"
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alpha_portal 10.10.2017 в 18:05:29 # 636213
Товарищ Эрдоган а как же турецкие отельеры ринувшиеся в крым строить обслуживать и развивать курорты в этом самом Крыму
А ну да, кесарю кесарево слесарю слесарево
Цитата: Софруджу от 10.10.2017 18:07:46
Вот если б вспомнили те времена, когда Крым был вассалом Турции - это да. Это б можно было признать
Вот если б вспомнили те времена, когда Крым был вассалом Турции - это да. Это б можно было признать
Турция считает Крым своим. Вроде турки ссылаются на какой-то древний договор между РИ и ОИ по Крыму, который гласит, что полуостров может быть либо Российским, либо Турецким.