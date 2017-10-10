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Политика
Эрдоган: Турция не признает присоединение Крыма к России
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danilov 10 Октября 2017 в 17:55:33
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул «по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и не признает присоединение Крыма к России. Об этом он сказал на совместном брифинге с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма», — заявил Эрдоган.

Порошенко: "Рассчитываем на присоединение Турции к Группе деоккупации Крыма,где обыски, аресты, притеснения, преследования стали обыденностью"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  primal 10.10.2017 в 18:02:20   # 636210
Ну конечно,курды под боком.
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  alpha_portal 10.10.2017 в 18:05:29   # 636213
Ох уж эти Турки
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  Софруджу 10.10.2017 в 18:07:46   # 636216
Вот если б вспомнили те времена, когда Крым был вассалом Турции - это да. Это б можно было признать
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  гримм 10.10.2017 в 18:16:17   # 636221
да и пох!
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  babki 10.10.2017 в 19:03:35   # 636230
Ну политика, что тут скажешь. У Турков на юге свое напряжение
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  строитель 10.10.2017 в 19:20:33   # 636232

Товарищ Эрдоган а как же турецкие отельеры ринувшиеся в крым строить обслуживать и развивать курорты в этом самом Крыму
А ну да, кесарю кесарево слесарю слесарево
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  Мура45 10.10.2017 в 19:22:17   # 636234
Цитата: Софруджу от 10.10.2017 18:07:46
Вот если б вспомнили те времена, когда Крым был вассалом Турции - это да. Это б можно было признать

Турция считает Крым своим. Вроде турки ссылаются на какой-то древний договор между РИ и ОИ по Крыму, который гласит, что полуостров может быть либо Российским, либо Турецким.
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  12АТП2 10.10.2017 в 19:39:28   # 636243
Да ладно, все западные страны по жизни на 2х стулях сидят.
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  Snake666 10.10.2017 в 19:48:36   # 636246
Чет как проститутки. Польшу сильно напоминают.
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