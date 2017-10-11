Хорошо быть депутатом

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Гость 11 Октября 2017 в 12:30:22
Павлодарский областной суд обязал ТОО «Абая», которое принадлежит депутату Щербактинского районного маслихата Едгею АРБИЕВУ, вернуть в казну субсидии, а именно 59 955 274 тенге.
Прокурорам пришлось судиться четыре месяца, чтобы добиться этого решения.
Дело было так.
В 2015 году Едгей Арбиев построил два зерносклада на своей ферме. А потом решил вернуть вложенные средства за счет субсидий, представив склады, как часть откормочной площадки.
С такой формулировкой можно было претендовать на господдержку.
И что удивительно в 2016 году комиссия, заседавшая в областном акимате, заявку одобрила под красивым названием «Создание и расширение объектов для выращивания крупного рогатого скота мясного направления площадью от трех тысяч мест».
На счет депутатской компании перевели крупный транш субсидий, включая возмещение затрат на строительство зерноскладов.
Прошел еще год, и все бы у народного избранника было хорошо, но тут нагрянули прокуроры. Они очень удивились, когда увидели, что зерносклады не являются частью откормочной площадки, а просто - самостоятельные объекты.
- Отчего же тогда ферма получила 59 955 274 тенге? – задались вопросом прокуроры.
Они внимательно изучили правила субсидирования, но так и не смогли найти законных оснований для финансирования частной стройки Едгея Арбиева.
Поэтому надзорники решили вернуть деньги через суд.
В мае этого года дело рассматривалось в межрайонном экономическом суде. Однако несмотря на убедительность прокуроров, суд первой инстанции иск не поддержал. Пришлось обжаловать решение. До апелляции дело дошло только в августе.
И прокуроры выиграли.
Суд постановил: «Признать недействительным договор № 19 от 04 Апреля 2016 года, заключённый между ТОО «Абай», ГУ «Управление сельского хозяйства Павлодарской области», АО «Казагромаркетинг», в части выдачи ТОО «Абай» инвестиционных субсидий в размере 59 955 274 тенге. Обязать ТОО "Абай" возвратить в республиканский бюджет полученные инвестиционные субсидии...».
Что примечательно, прокуроры судились с депутатской фермой и управлением сельского хозяйства в то же время, когда Ratel.kz через суд затребовал данные предпринимателей, которые получают субсидии.
Пока мы добивались обнародования информации о том, кому из крестьян и фермеров активно помогают за счет бюджета, прокуроры пытались вернуть незаконно потраченные субсидии.
Тогда, с большими усилиями, но редакция Ratel.kz все же получила доступ к запрашиваемым цифрам и именам.
Проанализировав данные, мы составили короткий список бизнесменов, которых наиболее щедро поддерживают за казенный счет.
А депутат Арбиев (на снимке) занимает в этом списке второе место. Он единственный учредитель ТОО «Абай», которое владеет откормочной площадкой на 10 тысяч голов КРС.
За пять лет его ферма получила 945 220 827 тенге субсидий только по одной линии - поддержка животноводства. Немногим меньше миллиарда.
Самые крупные транши компания депутата начала получать по нарастающей с 2014 года, тогда ТОО «Абай» выплатили 138,4 миллиона тенге.
В 2015 сумма субсидий возросла в 2,5 раза до 372 миллионов.
В 2016 – 385,7 миллионов.
При этом отследить эффективность такого финансирования очень сложно, поскольку речь идет о частных фермах и крестьянских хозяйствах, доступ к которым затруднен.
Более того, нет публичной отчетности, где можно посмотреть динамику роста или снижения поголовья скота или, к примеру, объемы выращенной пшеницы. Приходится полагаться исключительно на порядочность чиновников, ответственных за распределение средств.
Но прокурорская проверка показала, что веры им нет. Если бы не надзорный орган, то никто бы и не узнал, что комиссия (на заседания которой никогда не приглашают СМИ) своим решением профинансировала частную депутатскую стройку.
Теперь нужно хорошо постараться, чтобы вернуть в казну 59,9 миллионов тенге.
В то время как судоисполнители ходят за депутатом с протянутой рукой, в областном суде назначили рассмотрение апелляционной жалобы Ratel.kz на среду, 11 октября.
Мы обжаловали решение судьи первой инстанции Каирбулата КАРИМОВА, который, по сути, снял ответственность с чиновников, отказывавших в предоставлении информации. А этот факт редакция считает незаконным.
И настаивает на том, что помимо списка получателей субсидий должны быть обнародованы имена членов комиссии, распоряжающейся их распределением.
Согласитесь, небезынтересно узнать поименно, кто утвердил многомиллионные выплаты депутату Арбиеву.
http://www.ratel.kz/raw/horosho_byt_deputatom
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