Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наказал министра энергетики Каната Бозумбаева, объявив ему выговор, сообщает Акорда.

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Гоги80 11 Октября 2017 в 22:11:34
"Распоряжением главы государства на основании представления премьер-министра Республики Казахстан за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, объявлен выговор министру энергетики Республики Казахстан Бозумбаеву Канату Алдабергеновичу", — сообщает Акорда.
После правительственного часа во вторник Бозумбаев на вопросы журналистов о том, готов ли он подать в отставку, ответил, что является министром этого правительства и его "судьба находится в руках президента".
Выговор крайне нежелателен на госслужбе, так как первый лишает премии, а второй может стать причиной увольнения.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
- Объявите выговор Жукову, и освободите от должности его замов, - встрепенулся Калинин.
- Товарищ всесоюзный староста, ми уж сами разберемся. Соберите генеральный штаб, Постышев.