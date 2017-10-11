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Политика
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наказал министра энергетики Каната Бозумбаева, объявив ему выговор, сообщает Акорда.
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Гоги80 11 Октября 2017 в 22:11:34
Ранее премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев потребовал от министра энергетики Каната Бозумбаева объяснить ситуацию с возникновением дефицита с сентября этого года самой ходовой марки бензина — АИ-92 — на заправках страны. Премьер заявил, что внесет на имя главы государства представление об объявлении выговора Бозумбаеву.

"Распоряжением главы государства на основании представления премьер-министра Республики Казахстан за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, объявлен выговор министру энергетики Республики Казахстан Бозумбаеву Канату Алдабергеновичу", — сообщает Акорда.

После правительственного часа во вторник Бозумбаев на вопросы журналистов о том, готов ли он подать в отставку, ответил, что является министром этого правительства и его "судьба находится в руках президента".

Выговор крайне нежелателен на госслужбе, так как первый лишает премии, а второй может стать причиной увольнения.

Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 11.10.2017 в 22:23:01   # 636504
- Товарищ Сталин, Гитлер захватил Киев!
- Объявите выговор Жукову, и освободите от должности его замов, - встрепенулся Калинин.
- Товарищ всесоюзный староста, ми уж сами разберемся. Соберите генеральный штаб, Постышев.
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