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Политика
За кулисами саммита в Сочи: Путин перед Высшим советом ЕАЭС отозвал Назарбаева поговорить
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danilov 12 Октября 2017 в 08:53:33
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  Manitu 12.10.2017 в 09:02:47   # 636566
Дедушка разбаловался. Пора новые ЦУ дать.
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  Даун 12.10.2017 в 09:10:17   # 636570
насвай наверное попросил у Нурика
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  12АТП2 12.10.2017 в 09:43:40   # 636586
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  Freeman_kep 12.10.2017 в 10:06:32   # 636597
Весело смотрится! Небось, что будут на обед обсуждали

П - "Есть одно взаимовыгодное предложение. Тут за большим залом есть столовая... с очень даже неплохим борщом. Как Вы смотрите на то, чтобы перекусить, пока тут этот цирк идет, Нурсултан?! "
Н - "Тут?" - немного недовольно.
П - "Ну а что? Время деньги!
Н. своей свите. - "Братишки, может перекусим, я угощаю! "
Свита - "Отличная идея, Ваше Величество, Вы как всегда гениальны Да, да,
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  андремас 12.10.2017 в 10:08:13   # 636598
Почём бензу и керосин возьмёшь?
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  GoodZone 12.10.2017 в 10:11:17   # 636601
Думаю, им есть что пообсуждать в свете последних наших прогибов перед западом...
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  Pole13 12.10.2017 в 10:28:04   # 636610
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  shy_ric 12.10.2017 в 10:57:28   # 636621
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  shlenchak 12.10.2017 в 11:03:54   # 636624
Пзц Путин и Назарбаев встали, все обосрались
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