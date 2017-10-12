За кулисами саммита в Сочи: Путин перед Высшим советом ЕАЭС отозвал Назарбаева поговорить

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danilov 12 Октября 2017 в 08:53:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 12.10.2017 09:10:17
насвай наверное попросил у Нурика
насвай наверное попросил у Нурика
даун
Freeman_kep 12.10.2017 в 10:06:32 # 636597
П - "Есть одно взаимовыгодное предложение. Тут за большим залом есть столовая... с очень даже неплохим борщом. Как Вы смотрите на то, чтобы перекусить, пока тут этот цирк идет, Нурсултан?! "
Н - "Тут?" - немного недовольно.
П - "Ну а что? Время деньги!
Н. своей свите. - "Братишки, может перекусим, я угощаю! "
Свита - "Отличная идея, Ваше Величество, Вы как всегда гениальны Да, да,
Цитата: Pole13 от 12.10.2017 10:28:04ахах только картинку увидел - понял какая музыка там