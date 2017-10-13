В КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав России

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danilov 13 Октября 2017 в 11:37:17
Как сообщается в фейсбуке российской дипмиссии в КНДР, в Пхеньяне издан новый политический атлас мира, в котором полуостров Крым окрашен в российские цвета.
"Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считают его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам", - говорится в сообщении посольства России в КНДР.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Freeman_kep 13.10.2017 в 12:18:32 # 636856