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Политика
В КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав России
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danilov 13 Октября 2017 в 11:37:17
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - КНДР считает легитимным вхождение Крыма в состав России, заявили в посольстве России в Пхеньяне.

Как сообщается в фейсбуке российской дипмиссии в КНДР, в Пхеньяне издан новый политический атлас мира, в котором полуостров Крым окрашен в российские цвета.

"Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считают его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам", - говорится в сообщении посольства России в КНДР.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 13.10.2017 в 11:58:45   # 636849
Это победа.
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  SVOY 13.10.2017 в 12:01:48   # 636850
Путин нашёл нового друга? Володя никак не может понять,Что друг у него один-народ, к которому государство повёрнуто всегда жопой .
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  Freeman_kep 13.10.2017 в 12:18:32   # 636856
Что русскому можно, испанцу смерть
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  Manitu 13.10.2017 в 12:39:31   # 636863
Ну КНДР может и признать. Им то особо терять не чего. Санкцией больше, санкцией меньше. Остальные, думаю не рискнут.
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