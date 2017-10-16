Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Сооронбай Жээнбеков выиграл президентские выборы в Киргизии
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Pole13 16 Октября 2017 в 13:22:36
Сооронбай Жээнбеков, выдвиженец от Социал-демократической партии, победил на выборах президента Кыргызстана с результатом - 54,75 процента, сообщает Центризбирком КР.



По информации ЦИК КР, на этот момент обработано 97 процентов бюллетеней по автоматической системе подсчета голосов.

Сооронбай Жээнбеков через журналистов обратился к гражданам своей страны.

"Были очень сильные, конкурентные выборы, но все прошло чисто. Я достиг своей цели. Всем большое спасибо. Дорогие друзья, сегодня Кыргызстан показал, что мы суверенное государство. В этом заслуга нашего президента, особенно я благодарен нашей команде, которая смогла сделать невозможное за короткое время. Избирательные комиссии смогли провести все на высоком уровне. Оппоненты работали очень достойно. Я благодарен журналистам за чистую работу, вы показывали все. Я чувствую большую ответственность и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие. Моя главная задача - сохранить то, что достигнуто, но нас впереди ждут и многие реформы", - сообщил Сооронбай Жээнбеков.

В свою очередь штаб кандидата Омурбека Бабанова, фаворита выборов распространил заявление, что сейчас обрабатываются все факты, нарушения и несоответствия предварительных данных автоматически считывающих урн.

"Завтра, 16 октября, кандидат в президенты КР Омурбек Бабанов выступит на пресс-конференции. О времени и месте ее проведения сообщим утром 16 октября", - прокомментировали в штабе.

Экс-премьер-министр КР Омурбек Бабанов занял второе место с результатом 33,8 процента. Замыкает тройку глава партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров - 6,47 процента голосов.

Данные ЦИК КР:

Сооронбай Жээнбеков 916 081 - 54,75 процента

Омурбек Бабанов 565 515 - 33,8 процента

Адахан Мадумаров 108 200 - 6,47 процента

Темир Сариев 42 959 - 2,57 процента

Талатбек Масадыков 10 592 - 0,63 процента

Улукбек Кочкоров 8 371 - 0,5 процента

Азимбек Бекназаров 2 730 - 0,16 процента

Арстанбек Абдылдаев 1 988 - 0,12 процента

Арсланбек Малиев 1 588 - 0,09 процента

Эрнис Зарлыков 1 529 - 0,09 процента

Токтайым Уметалиева 1 430 - 0,09 процента

Против всех 12 135 - 0,73 процента.

Как отметили в штабе по подготовке и проведению выборов в Кыргызстане, были представлены данные по системе автоматического подсчета голосов.

"Теперь будет продолжена работа по ручному подсчету бюллетеней. Также мы должны получить данные с наших избирательных участков за рубежом. И по закону, в течение 20 дней, Центризбирком огласит официальные результаты президентских выборов", - заявила председатель ЦИК КР Нуржан Шайылдабекова.

Явка по состоянию на 20.00, по данным официального сайта ЦИК КР, составила 1 692 423 человека. Это 55,93 процента от числа зарегистрировавшихся избирателей - 3 025 770 человек.

По материалам СМИ

Комментарии, по рейтингу, по дате
  niko19 16.10.2017 в 13:40:37   # 637297
Странно!! Ведь в конце трилогии Властелина Колец Саурон терпит поражение!!
поощрить (1) | покарать
  строитель 16.10.2017 в 13:43:06   # 637299
поощрить | покарать
  bozon house 16.10.2017 в 13:47:56   # 637302
Весело они там живут.
поощрить | покарать
  jumanjiqz 16.10.2017 в 13:51:10   # 637304
"В этом заслуга нашего президента..." Его чел!?
Да и про нашего че-то как то не уверено ответил!? Предположу что дальше отношения с ними натянутыми будут...
поощрить | покарать
  Dulat 16.10.2017 в 14:02:53   # 637312
интересно , как будет дальше работать таможня на каз -киргиз границе , бизнес казахстанцев в киргизии , торгующие киргизы в казахстане , все грузоперевозки Киргизии через Казахстан
в Китай у Казахстана прямой выход сейчас , с Киргизии только самопошив одежды , молочное ,овощи и фрукты ,
на рынках картошка наверное дорожает
поощрить | покарать
  bozon house 16.10.2017 в 14:04:34   # 637313
Цитата: Dulat от 16.10.2017 14:02:53
интересно , как будет дальше работать таможня на каз -киргиз границе , бизнес казахстанцев в киргизии , торгующие киргизы в казахстане , все грузоперевозки Киргизии через Казахстан
в Китай у Казахстана прямой выход сейчас , с Киргизии только самопошив одежды , молочное ,овощи и фрукты ,
на рынках картошка наверное дорожает
Все дело зависит от киргизских драйверов.
поощрить | покарать
  Dulat 16.10.2017 в 14:19:14   # 637318
представляю , Сооронбай Жээнбеков
-- старший брат извини , предшественник сглупил ,
теперь здесь я сам , все решу ,
только одна просьба --- граница , ,
со стороны бывшего было неэтично, как его ставленник будет это расхлебывать , до конца года своего президентства бывший будет отсиживаться избегая встреч с нашим , А наш еще ничего не сказал , а это заставляет задуматься
поощрить | покарать
  андремас 16.10.2017 в 14:22:18   # 637319
Явка 56%, похоже на правду, не 95
поощрить (1) | покарать
  Bako 16.10.2017 в 15:10:32   # 637327
Сохранить то, чего достигнуто.... Это звучит как топтаться на месте, без прогресса...
поощрить | покарать
  spy 16.10.2017 в 16:04:12   # 637339
Соорон, как Суарон походу
поощрить (2) | покарать
  Прапор 16.10.2017 в 16:57:14   # 637344
Наши то которого там "продвигали"?
поощрить | покарать
  Marvel 16.10.2017 в 17:16:08   # 637347
Цитата: Прапор от 16.10.2017 16:57:14
Наши то которого там "продвигали"?


Да никого не продвигали. Бабанов, второй претендент, сам по себе богатый коммерс. Я несколько дней провел в Кыргызстане от юга до Бишкека аккурат во время предвыборной гонки. Видел даже Бабанова в отеле случайно за завтраком. Спокойный, рассудительный и уверенный мужик. Он говорил перед членами своего предвыборного штаба. Просто говорят, мол Бабанов наполовину казах. Хотя кто его знает как на самом деле. Может действительно наши его двигали. Политика понимаешь.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь