Сооронбай Жээнбеков выиграл президентские выборы в Киргизии

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Pole13 16 Октября 2017 в 13:22:36
По информации ЦИК КР, на этот момент обработано 97 процентов бюллетеней по автоматической системе подсчета голосов.
Сооронбай Жээнбеков через журналистов обратился к гражданам своей страны.
"Были очень сильные, конкурентные выборы, но все прошло чисто. Я достиг своей цели. Всем большое спасибо. Дорогие друзья, сегодня Кыргызстан показал, что мы суверенное государство. В этом заслуга нашего президента, особенно я благодарен нашей команде, которая смогла сделать невозможное за короткое время. Избирательные комиссии смогли провести все на высоком уровне. Оппоненты работали очень достойно. Я благодарен журналистам за чистую работу, вы показывали все. Я чувствую большую ответственность и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие. Моя главная задача - сохранить то, что достигнуто, но нас впереди ждут и многие реформы", - сообщил Сооронбай Жээнбеков.
В свою очередь штаб кандидата Омурбека Бабанова, фаворита выборов распространил заявление, что сейчас обрабатываются все факты, нарушения и несоответствия предварительных данных автоматически считывающих урн.
"Завтра, 16 октября, кандидат в президенты КР Омурбек Бабанов выступит на пресс-конференции. О времени и месте ее проведения сообщим утром 16 октября", - прокомментировали в штабе.
Экс-премьер-министр КР Омурбек Бабанов занял второе место с результатом 33,8 процента. Замыкает тройку глава партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров - 6,47 процента голосов.
Данные ЦИК КР:
Сооронбай Жээнбеков 916 081 - 54,75 процента
Омурбек Бабанов 565 515 - 33,8 процента
Адахан Мадумаров 108 200 - 6,47 процента
Темир Сариев 42 959 - 2,57 процента
Талатбек Масадыков 10 592 - 0,63 процента
Улукбек Кочкоров 8 371 - 0,5 процента
Азимбек Бекназаров 2 730 - 0,16 процента
Арстанбек Абдылдаев 1 988 - 0,12 процента
Арсланбек Малиев 1 588 - 0,09 процента
Эрнис Зарлыков 1 529 - 0,09 процента
Токтайым Уметалиева 1 430 - 0,09 процента
Против всех 12 135 - 0,73 процента.
Как отметили в штабе по подготовке и проведению выборов в Кыргызстане, были представлены данные по системе автоматического подсчета голосов.
"Теперь будет продолжена работа по ручному подсчету бюллетеней. Также мы должны получить данные с наших избирательных участков за рубежом. И по закону, в течение 20 дней, Центризбирком огласит официальные результаты президентских выборов", - заявила председатель ЦИК КР Нуржан Шайылдабекова.
Явка по состоянию на 20.00, по данным официального сайта ЦИК КР, составила 1 692 423 человека. Это 55,93 процента от числа зарегистрировавшихся избирателей - 3 025 770 человек.
По материалам СМИ
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 16.10.2017 в 13:47:56 # 637302
Да и про нашего че-то как то не уверено ответил!? Предположу что дальше отношения с ними натянутыми будут...
в Китай у Казахстана прямой выход сейчас , с Киргизии только самопошив одежды , молочное ,овощи и фрукты ,
на рынках картошка наверное дорожает
bozon house 16.10.2017 в 14:04:34 # 637313
Цитата: Dulat от 16.10.2017 14:02:53Все дело зависит от киргизских драйверов.
интересно , как будет дальше работать таможня на каз -киргиз границе , бизнес казахстанцев в киргизии , торгующие киргизы в казахстане , все грузоперевозки Киргизии через Казахстан
в Китай у Казахстана прямой выход сейчас , с Киргизии только самопошив одежды , молочное ,овощи и фрукты ,
на рынках картошка наверное дорожает
интересно , как будет дальше работать таможня на каз -киргиз границе , бизнес казахстанцев в киргизии , торгующие киргизы в казахстане , все грузоперевозки Киргизии через Казахстан
в Китай у Казахстана прямой выход сейчас , с Киргизии только самопошив одежды , молочное ,овощи и фрукты ,
на рынках картошка наверное дорожает
-- старший брат извини , предшественник сглупил ,
теперь здесь я сам , все решу ,
только одна просьба --- граница , ,
со стороны бывшего было неэтично, как его ставленник будет это расхлебывать , до конца года своего президентства бывший будет отсиживаться избегая встреч с нашим , А наш еще ничего не сказал , а это заставляет задуматься
Цитата: Прапор от 16.10.2017 16:57:14
Наши то которого там "продвигали"?
Наши то которого там "продвигали"?
Да никого не продвигали. Бабанов, второй претендент, сам по себе богатый коммерс. Я несколько дней провел в Кыргызстане от юга до Бишкека аккурат во время предвыборной гонки. Видел даже Бабанова в отеле случайно за завтраком. Спокойный, рассудительный и уверенный мужик. Он говорил перед членами своего предвыборного штаба. Просто говорят, мол Бабанов наполовину казах. Хотя кто его знает как на самом деле. Может действительно наши его двигали. Политика понимаешь.