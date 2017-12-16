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Политика
Шукеев назначен заместителем премьер-министра Казахстана
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danilov 16 Декабря 2017 в 16:38:17
Указом Президента Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра Казахстана и министром сельского хозяйства Казахстана, сообщается в твиттере Акорды. Он покинул пост председателя правления фонда "Самрук-Қазына".

Умирзак Шукеев на посту главы Министерства сельского хозяйства сменил Аскара Мырзахметова.

Умирзак Шукеев в разные годы был консультантом Высшего экономического совета при президенте Казахстана, экономическим советником главы государства, министром экономики, акимом Костанайской области. Также занимал должность первого заместителя премьер-министра РК.

С 2011 года являлся председателем правления и членом совета директоров АО "Фонд народного благосостояния "Самрук-Қазына".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 16.12.2017 в 17:37:39   # 649847
А кто же теперь в Казына? До Шукеева был Кулибаев.
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  Dragon 16.12.2017 в 17:49:54   # 649850
Эти перестановки можно как новость не принимать, кому нужно и кого касается итак знают, а простому народу толку от этих перестановок. Одни и те же куклы.
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  Nafis 16.12.2017 в 20:34:42   # 649868
Одни и теже фамилии... туда сюда обратно....
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  A5 16.12.2017 в 21:58:17   # 649874
Вспоминается басня Крылова: А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь! Хоть кто-то из них сделал хоть что-нибудь для улучшения жизни простых казахстанцев?
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