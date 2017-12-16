Шукеев назначен заместителем премьер-министра Казахстана

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danilov 16 Декабря 2017 в 16:38:17
Умирзак Шукеев на посту главы Министерства сельского хозяйства сменил Аскара Мырзахметова.
Умирзак Шукеев в разные годы был консультантом Высшего экономического совета при президенте Казахстана, экономическим советником главы государства, министром экономики, акимом Костанайской области. Также занимал должность первого заместителя премьер-министра РК.
С 2011 года являлся председателем правления и членом совета директоров АО "Фонд народного благосостояния "Самрук-Қазына".
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