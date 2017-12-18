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Политика
Выборы здорового человека
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danilov 18 Декабря 2017 в 10:34:51
Сенатор Алехандро Гильер признал поражение на выборах президента Чили и поздравил своего соперника Себастьяна Пиньеру с победой.
В Чили в воскресенье состоялся второй тур президентских выборов. ЦИК страны объявил результаты подсчета 99% голосов. Согласно предварительным итогам, за Пиньеру во втором туре проголосовали 54,57% избирателей, за Гильера — 45,43%, пишет ТАСС.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 18.12.2017 в 12:26:37   # 650102
Quote:
Выборы здорового человека
Непонятный для меня заголовок.
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  jumanjiqz 18.12.2017 в 14:23:43   # 650115
Цитата: старик от 18.12.2017 12:26:37
Quote:
Выборы здорового человека
Непонятный для меня заголовок.

Тоже удивлен, что значить "выборы здорового человека"!?
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  Texacian 18.12.2017 в 14:31:13   # 650117
ну это как сравнение - вот рука здорового человека, а вот обмороженная рука человека. Типа справедливые выборы...
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