Выборы здорового человекаНепонятный для меня заголовок.
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danilov 18 Декабря 2017 в 10:34:51
В Чили в воскресенье состоялся второй тур президентских выборов. ЦИК страны объявил результаты подсчета 99% голосов. Согласно предварительным итогам, за Пиньеру во втором туре проголосовали 54,57% избирателей, за Гильера — 45,43%, пишет ТАСС.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 18.12.2017 12:26:37
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Выборы здорового человекаНепонятный для меня заголовок.
Тоже удивлен, что значить "выборы здорового человека"!?