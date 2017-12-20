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Политика
Президенты Узбекистана и США обсудили перспективы отношений
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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 20:07:07
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент США Дональд Трамп 19 декабря провели телефонный разговор.



Главы Узбекистан и США обсудили состояние и перспективы многопланового сотрудничества между двумя странами.

Стороны отметили, что их встречи Президентов в Эр-Рияде в мае и Нью-Йорке в сентябре способствовали активизации отношений в области политики и безопасности, торговли, инвестиций, финансов, технологического и культурно-гуманитарного обмена, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку реализуемому в Узбекистане новому этапу демократических преобразований и экономических реформ, нацеленных на укрепление основ гражданского общества, обеспечение верховенства закона, либерализацию экономики и повышение благосостояния населения.

Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

В частности, стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, включая мирного урегулирования ситуации в Афганистане и борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Президенты Узбекистана и США высказались за дальнейшее укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства на принципах взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга.

Во время разговора Президент Дональд Трамп пригласил Шавката Мирзиёева посетить США с официальным визитом.

https://www.uzdaily.uz/articles-id-35419.htm
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  старик 20.12.2017 в 23:42:10   # 650448
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