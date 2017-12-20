Президенты Узбекистана и США обсудили перспективы отношений

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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 20:07:07
Главы Узбекистан и США обсудили состояние и перспективы многопланового сотрудничества между двумя странами.
Стороны отметили, что их встречи Президентов в Эр-Рияде в мае и Нью-Йорке в сентябре способствовали активизации отношений в области политики и безопасности, торговли, инвестиций, финансов, технологического и культурно-гуманитарного обмена, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку реализуемому в Узбекистане новому этапу демократических преобразований и экономических реформ, нацеленных на укрепление основ гражданского общества, обеспечение верховенства закона, либерализацию экономики и повышение благосостояния населения.
Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.
В частности, стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, включая мирного урегулирования ситуации в Афганистане и борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Президенты Узбекистана и США высказались за дальнейшее укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства на принципах взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга.
Во время разговора Президент Дональд Трамп пригласил Шавката Мирзиёева посетить США с официальным визитом.
https://www.uzdaily.uz/articles-id-35419.htm