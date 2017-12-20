Одна из наставниц шоу "Голос" предложила дать Данэлии гражданство Украины

Победительница детского шоу «Голос Украины» казахстанка Данэлия Тулешова может получить украинское гражданство, сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».

Quote:А что , ей здесь хуже живется чем в Украине? Выбирать конечно им, но как бы папу в АТО не отправили.А потом, если девочка талантлива, так выбрали бы европейскую страну, на худой конец Россию, а не раздираемую противоречиями Украину. Не знаю почему решил Directrix что к мировой арене путь через Украину ближе чем у нас?