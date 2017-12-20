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Политика
Одна из наставниц шоу "Голос" предложила дать Данэлии гражданство Украины
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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 20:09:30
Победительница детского шоу «Голос Украины» казахстанка Данэлия Тулешова может получить украинское гражданство, сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».

Наталья Могилевская, одна из наставниц проекта, восхитившись талантом юной певицы, предложила обратиться к Петру Порошенко для предоставления гражданства Данэлии и ее родителям. Члены жюри неоднократно восхищались вокальными данными девочки, отмечая, что такой феноменальный голос на конкурсе впервые.

Напомним, 17 декабря, десятилетняя алматинка Данэлия Тулешова победила в главном вокальном конкурсе Украины «Голос. Дети».

В суперфинале девочка довела до слез всех наставников, исполнив композицию группы Океан Эльзи «Не твоя война». По словам ее наставника Дмитрия Монатика, Данэлия сама выбрала песню для финального выступления. Певец переживал, что девочка не сможет прочувствовать всю силу этой композиции, однако после первой репетиции он был поражен.

На своей странице в Instagram Данэлия Тулешова поблагодарила всех, кто ее поддерживал на протяжении конкурса. Особую благодарность девочка выразила родным казахстанцам, а также украинскому народу, который принял и поддержал ее.

http://sng.fm/sngnews/6721-pobeditelnica-detskogo-golosa-iz-kazahstana-mozhet-stat-grazhdankoy-ukrainy.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 20.12.2017 в 21:22:22   # 650420
Тоже мне осчастливили! А оно ей надо?
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  Маке0912 20.12.2017 в 21:24:10   # 650421
Нам такой талант самим нужен.
Иш что удумали.
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  walker 20.12.2017 в 22:50:16   # 650437
А девочка действительно одаренная Богом. В полном смысле.
Дар мирового масштаба. Пусть живет где хочет.
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  Directrix 20.12.2017 в 22:58:46   # 650440
Нех тут делать!!! Ща набегут минусаторы. А в Украине (или на украине х.з.) больше шансов выйти на мировую сцену, чем с нашего Назарстана. Т.е. Казахстана (гребанный т9). Кто бы что ни говорил.
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  lado 20.12.2017 в 23:37:13   # 650445
Это зрада или перемога?
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  старик 20.12.2017 в 23:39:11   # 650446
Quote:
Победительница детского шоу «Голос Украины» казахстанка Данэлия Тулешова может получить украинское гражданство, сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».
А что , ей здесь хуже живется чем в Украине? Выбирать конечно им, но как бы папу в АТО не отправили.А потом, если девочка талантлива, так выбрали бы европейскую страну, на худой конец Россию, а не раздираемую противоречиями Украину. Не знаю почему решил Directrix что к мировой арене путь через Украину ближе чем у нас?
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  Directrix 20.12.2017 в 23:48:14   # 650449
Цитата: старик от 20.12.2017 23:39:11
Quote:
Победительница детского шоу «Голос Украины» казахстанка Данэлия Тулешова может получить украинское гражданство, сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».
А что , ей здесь хуже живется чем в Украине? Выбирать конечно им, но как бы папу в АТО не отправили.А потом, если девочка талантлива, так выбрали бы европейскую страну, на худой конец Россию, а не раздираемую противоречиями Украину. Не знаю почему решил Directrix что к мировой арене путь через Украину ближе чем у нас?

Просто там продюсеры, да креативщики намного более продвинуты в этом деле, чем у нас. И не надо приписывать туда политическую подоплеку, что бы там не происходило в верхах.
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  строитель 21.12.2017 в 01:46:14   # 650456
Ага. Щас. Скажите ещё мне что тут нет никакой политики.
Парень с фарфоровым унитазом во рту очень уж из кожи лез и бездарно переигрывал.
Вопрос первый
- Почему шоу на русском??? На какую аудиторию рассчитан сей опус?
Вопрос второй
- зачем в своей эмоциональной хвалебной речи пропитанной розовой патокой этот чувак обращаясь к девочке обязательно решил указать её фамилию ???
- а менее политизированной песни продюсеры не смогли подобрать для ребёнка ?
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