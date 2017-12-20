Одна из наставниц шоу "Голос" предложила дать Данэлии гражданство Украины

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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 20:09:30
Наталья Могилевская, одна из наставниц проекта, восхитившись талантом юной певицы, предложила обратиться к Петру Порошенко для предоставления гражданства Данэлии и ее родителям. Члены жюри неоднократно восхищались вокальными данными девочки, отмечая, что такой феноменальный голос на конкурсе впервые.
Напомним, 17 декабря, десятилетняя алматинка Данэлия Тулешова победила в главном вокальном конкурсе Украины «Голос. Дети».
В суперфинале девочка довела до слез всех наставников, исполнив композицию группы Океан Эльзи «Не твоя война». По словам ее наставника Дмитрия Монатика, Данэлия сама выбрала песню для финального выступления. Певец переживал, что девочка не сможет прочувствовать всю силу этой композиции, однако после первой репетиции он был поражен.
На своей странице в Instagram Данэлия Тулешова поблагодарила всех, кто ее поддерживал на протяжении конкурса. Особую благодарность девочка выразила родным казахстанцам, а также украинскому народу, который принял и поддержал ее.
http://sng.fm/sngnews/6721-pobeditelnica-detskogo-golosa-iz-kazahstana-mozhet-stat-grazhdankoy-ukrainy.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Иш что удумали.
Дар мирового масштаба. Пусть живет где хочет.
Победительница детского шоу «Голос Украины» казахстанка Данэлия Тулешова может получить украинское гражданство, сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».А что , ей здесь хуже живется чем в Украине? Выбирать конечно им, но как бы папу в АТО не отправили.А потом, если девочка талантлива, так выбрали бы европейскую страну, на худой конец Россию, а не раздираемую противоречиями Украину. Не знаю почему решил Directrix что к мировой арене путь через Украину ближе чем у нас?
Цитата: старик от 20.12.2017 23:39:11
Quote:
Quote:
Победительница детского шоу «Голос Украины» казахстанка Данэлия Тулешова может получить украинское гражданство, сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».А что , ей здесь хуже живется чем в Украине? Выбирать конечно им, но как бы папу в АТО не отправили.А потом, если девочка талантлива, так выбрали бы европейскую страну, на худой конец Россию, а не раздираемую противоречиями Украину. Не знаю почему решил Directrix что к мировой арене путь через Украину ближе чем у нас?
Просто там продюсеры, да креативщики намного более продвинуты в этом деле, чем у нас. И не надо приписывать туда политическую подоплеку, что бы там не происходило в верхах.
Парень с фарфоровым унитазом во рту очень уж из кожи лез и бездарно переигрывал.
Вопрос первый
- Почему шоу на русском??? На какую аудиторию рассчитан сей опус?
Вопрос второй
- зачем в своей эмоциональной хвалебной речи пропитанной розовой патокой этот чувак обращаясь к девочке обязательно решил указать её фамилию ???
- а менее политизированной песни продюсеры не смогли подобрать для ребёнка ?