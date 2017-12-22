Кастро подтвердил намерение покинуть пост главы Кубы в апреле

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danilov 22 Декабря 2017 в 18:03:48
Он сказал, что его «срок на посту главы государства и правительства» подойдет к концу, когда будет сформирован новый состав парламента, то есть 19 апреля, передает ТАСС со ссылкой на Juventud Rebelde.
В 2008 году Рауль Кастро был избран председателем Госсовета, и с тех пор является главой государства, правительства Кубы и главнокомандующим ее вооруженных сил.
Возглавить Кубу может первый зампредседателя Госсовета
56-летний Мигель Диас-Канель.
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