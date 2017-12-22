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Политика
Кастро подтвердил намерение покинуть пост главы Кубы в апреле
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danilov 22 Декабря 2017 в 18:03:48
Рауль Кастро на заседании парламента Кубы сообщил, что уйдет с поста председателя Госсовета и Совета министров страны в апреле.

Он сказал, что его «срок на посту главы государства и правительства» подойдет к концу, когда будет сформирован новый состав парламента, то есть 19 апреля, передает ТАСС со ссылкой на Juventud Rebelde.

В 2008 году Рауль Кастро был избран председателем Госсовета, и с тех пор является главой государства, правительства Кубы и главнокомандующим ее вооруженных сил.

Возглавить Кубу может первый зампредседателя Госсовета
56-летний Мигель Диас-Канель.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 22.12.2017 в 19:49:29   # 650835
Рауль моложе брата Фиделя, но тоже сильно не молод. Однако полностью адекватен значит. Молодец
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