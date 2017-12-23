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Политика
Лавров и пальто Бориса
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danilov 22 Декабря 2017 в 22:24:40
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  Ratkhan 23.12.2017 в 00:31:01   # 650871
Красавчик Лавров
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  KapitanNemo 23.12.2017 в 07:10:45   # 650884
Ранее была новость, где Борис сравнил Россию с Спартой.
"Противостояние России с Западом во главе с США напоминают конфликт союза городов-государств во главе с Афинами против союза во главе с Спартой." - сказал Борис Джонсон.

Напомним, что в том противостоянии Спарта победила.

Борис прикольный чиновник. Во время работы мэром Лондона он прославился катанием на велосипеде.
Потом у нас эта тема была некоторое время.

Сравнение с Спартой у всех воспринимается положительно.
Думаю не зря Борис привел это сравнение.

This is Sparta!
Кто не в курсе, смотрите фильм 300 спартанцев Зака Снайдера.

В англоязычных СМИ скоро появится
This is Russia!
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  MишаМашкевич 23.12.2017 в 11:13:17   # 650906
Боря тот ещё тип. Да и вопрос довольно глупый.
Когда это человека в политике можно было пугать такими страшилками.
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  Маке0912 23.12.2017 в 15:24:50   # 650930
Голос переводчика не кто не помнит ?
Как похож на перевод с фильмов восьмидесятых.
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