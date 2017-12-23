Лавров и пальто Бориса

Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 23.12.2017 в 07:10:45 # 650884
"Противостояние России с Западом во главе с США напоминают конфликт союза городов-государств во главе с Афинами против союза во главе с Спартой." - сказал Борис Джонсон.
Напомним, что в том противостоянии Спарта победила.
Борис прикольный чиновник. Во время работы мэром Лондона он прославился катанием на велосипеде.
Потом у нас эта тема была некоторое время.
Сравнение с Спартой у всех воспринимается положительно.
Думаю не зря Борис привел это сравнение.
This is Sparta!
Кто не в курсе, смотрите фильм 300 спартанцев Зака Снайдера.
В англоязычных СМИ скоро появится
This is Russia!
MишаМашкевич 23.12.2017 в 11:13:17 # 650906
Когда это человека в политике можно было пугать такими страшилками.
Как похож на перевод с фильмов восьмидесятых.