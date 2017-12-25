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Политика
Хорошо, когда есть президент, на которого можно все свалить — Назарбаев о передаче полномочий
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едридмадрид 25 Декабря 2017 в 08:06:38
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему в Конституцию были внесены изменения и почему, он передал часть своих полномочий Правительству и Парламенту, передает МИА «Казинформ».



На встрече с представителями отечественных СМИ глава государства напомнил, что 35 полномочий по закону определенных президенту переданы парламенту и правительству.

«Роль Парламента намного повысилась. Роль Правительства поднялась. Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить. Если что-то не получается, пойти попросить разрешения, сказать: «Президент сказал». Нет, чтобы предложить самому. Так всегда легче. Когда Советский союз был, «крыша над головой» в Москве была. Тоже можно было, если чего-то не хватает, пошел, выпросил, договорился, согласовал и «с меня как с гуся вода». Так говорили тогда. Поэтому больше дать полномочий и ответственности правительству за конкретные дела, больше дать прав Парламенту, как законодательной власти по контролю над исполнительной властью - то, что мы сделали, мы сделали правильно», — сказал президент.

Интервью главы государства Нурсултана Назарбаева казахстанским СМИ будет транслироваться по республиканским телеканалам 25 декабря.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  realist 25.12.2017 в 09:30:54   # 651070
эт кто осмеливается "свалить на президента"?)))
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