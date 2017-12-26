Кремлёвский корпоративчик

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Декабря 2017 в 17:49:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: jumanjiqz от 26.12.2017 19:01:43
В Брюссель пущай едет
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 19:36:14
В Брюссель пущай едет
Цитата: jumanjiqz от 26.12.2017 19:01:43
В Брюссель пущай едет
С таким лицом его никуда не пригласят
Пастафариан 26.12.2017 в 22:11:01 # 651509
Слушаю и плачу. RIP
Цитата: КЕДЫ от 26.12.2017 22:38:08Я о Гене и его грустной песне.
Ребята вы о чем?
Ребята вы о чем?
У всех в стране коррупция и низкий уровень жизни, вот и будут обсуждать, как свой народ еще нищими сделать!
Цитата: КЕДЫ от 26.12.2017 22:38:08
Ребята вы о чем?
Ребята вы о чем?
Шаинский умер...