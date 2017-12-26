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Политика
Кремлёвский корпоративчик
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danilov 26 Декабря 2017 в 17:49:05
В Москве 26 декабря состоится неформальный «новогодний» саммит глав СНГ. В мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ТСО 26.12.2017 в 18:14:58   # 651456
За жиСть крепостных порассуждает знать
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  Hairless 26.12.2017 в 18:28:46   # 651462
Ну а что - они не люди, что ли? Тоже хотят бухнуть в узком кругу своих коллег, девок в кремлевском уголке потискать...
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  jumanjiqz 26.12.2017 в 19:01:43   # 651467
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  Мура45 26.12.2017 в 19:36:14   # 651475
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  РусланY 26.12.2017 в 20:30:51   # 651494
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  Пастафариан 26.12.2017 в 22:11:01   # 651509
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  Лысый 26.12.2017 в 22:18:08   # 651512


Слушаю и плачу. RIP
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  Zoggyla 26.12.2017 в 22:25:58   # 651517
Поплачем вместе.
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  КЕДЫ 26.12.2017 в 22:38:08   # 651520
Ребята вы о чем?
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  Zoggyla 26.12.2017 в 22:40:59   # 651523
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  Dragon 26.12.2017 в 22:53:43   # 651531
Великие правители, батьки,...басы и ...баши соберутся, блеать!

У всех в стране коррупция и низкий уровень жизни, вот и будут обсуждать, как свой народ еще нищими сделать!
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  Лысый 26.12.2017 в 22:56:16   # 651533
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