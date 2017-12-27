Нигматулин подвел итоги работы мажилиса.

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Гоги80 27 Декабря 2017 в 15:58:38
"Нас ждет новый 2018 год. Как вы знаете, по традиции нашей работы в Новом году начинается со встречи с избирателями. И это очень важные и необходимые меры и для населения, и для нас, поскольку Елбасы (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев – прим) дает конкретные поручения работать непосредственно с населением и разъяснять цели модернизации страны. Поэтому нашей основной задачей является поехать в каждое село и разъяснить все инициативы и законодательное обеспечение. Для этого принято специальное решение и планируются поездки депутатов в регионы", — сказал Нигматулин.
В соответствии с решением бюро мажилиса с 3 по 12 января 2018 года планируются выезды в регионы для встреч с избирателями.
"Я знаю, что уже отработан график и он утвержден. Это очень важное политическое мероприятие, в ходе которого мы должны будем рассказать населению о ходе и реализации важнейших государственных программ таких как "Рухани Жангыру", "Нурлы жол", "Нурлы жер".
Он подчеркнул, важность проинформировать избирателей о законотворческой деятельности мажилиса парламента за прошедший период.
"Нам с вами есть что сообщить своим избирателям. Приоритеты законодательной деятельности парламента были заданы президентом страны Нурсултаном Назарбаевым на открытии сессии в сентябре нынешнего года", — сказал он.
Подводя итоги, Нигматулин указал, что с начала сессии в работу принято 80 законопроектов, из которых 42 рассмотрено и одобрено.
"Причем 12 законопроектов разработаны депутатами мажилиса. из принятых парламентом законопроектов 27 на сегодня уже подписаны главой государства и обрели силу закона. Вы видите, уважаемые депутаты, мы набрали очень хороший темп работы. Его необходимо сохранить и в наступающем 2018 году", — наказал Нигматулин.
Среди одобренных мажилисом документов Нигматулин особо отметил законы о республиканском бюджете на 2018-2020 годы, о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, о налогах и обязательных платежах, о недрах и недропользовании, важные изменения в законодательные акты по вопросам информации и коммуникации, в некоторые консультационные законы.
Источник: Sputnik Казахстан
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