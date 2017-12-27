Казахстан отложил ратификацию соглашения с РФ о землях для ракет-носителей

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Декабря 2017 в 17:52:37
Рассмотреть законопроект планировалось до 31 декабря 2017 года.
По словам депутата Жаната Жарасова, законопроект устанавливает правовые основы для использования Россией земельных участков на территории Казахстана в качестве мест падения отделяющихся частей ракет-носителей «Союз».
Жарасов добавил, что продлить на два года срок рассмотрения законопроекта попросило министерство обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана. Это связано с урегулированием правовой базы статуса города Байконур.
«Казинформ»
Комментарии, по рейтингу, по дате
На водку тебе?? И так алкашня ракету профукали! [/quoteРогозин: При запуске ракеты перепутали космодромы27.12.2017 17:13Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, которыйкурирует оборонно-космическую отрасль, заявил, что причиной аварии спутника «Метеор-М» стало то, что ракета-носитель была настроена на запуск с другого космодрома.Свое заявление Рогозин сделал 27 декабря в эфиретелеканала «Россия-24». Ракета «Союз» стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября. Вице-премьер рассказал: «Настройки (ракеты. —Прим. ред.) действительнобыли под Байконур: не посчитали азимут».Справка:Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М», но из-за нештатной работы разгонного блока «Фрегат» второй в истории пуск «Союза-2.1б» с «Восточного» оказалсянеудачным. В СМИсообщали, что причиной аварии стало то, что разгонный блок сошел с намеченной орбиты из-за неправильного ориентирования. Отделившись от ракеты-носителя, «Фрегат» вместо разгона затормозил. Бляяяяя!!!! Сказочные додбоебыыыы!!!