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Политика
Казахстан отложил ратификацию соглашения с РФ о землях для ракет-носителей
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danilov 27 Декабря 2017 в 17:52:37
Депутаты Мажилиса Казахстана продлили срок рассмотрения законопроекта об использовании Россией территории Казахстана в качестве района падения ракет-носителей при пусках с космодрома «Байконур» до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает 17 декабря «Казинформ».

Рассмотреть законопроект планировалось до 31 декабря 2017 года.

По словам депутата Жаната Жарасова, законопроект устанавливает правовые основы для использования Россией земельных участков на территории Казахстана в качестве мест падения отделяющихся частей ракет-носителей «Союз».

Жарасов добавил, что продлить на два года срок рассмотрения законопроекта попросило министерство обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана. Это связано с урегулированием правовой базы статуса города Байконур.

«Казинформ»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 27.12.2017 в 18:58:54   # 651838
Ну да, ракеты пусть запускают(под восторженные крики о совместном освоении космоса), а уж отделяющиеся части надо снабжать дополнительными двигателями, что бы они улетали на территорию России.
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  андремас 27.12.2017 в 19:41:57   # 651848
Дэнга дафай!
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  символ 27.12.2017 в 21:26:12   # 651871
[quote name=андремас link=previd=93408#651848 date=1514382117]Дэнга дафай!
На водку тебе?? И так алкашня ракету профукали! [/quoteРогозин: При запуске ракеты перепутали космодромы27.12.2017 17:13Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, которыйкурирует оборонно-космическую отрасль, заявил, что причиной аварии спутника «Метеор-М» стало то, что ракета-носитель была настроена на запуск с другого космодрома.Свое заявление Рогозин сделал 27 декабря в эфиретелеканала «Россия-24». Ракета «Союз» стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября. Вице-премьер рассказал: «Настройки (ракеты. —Прим. ред.) действительнобыли под Байконур: не посчитали азимут».Справка:Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М», но из-за нештатной работы разгонного блока «Фрегат» второй в истории пуск «Союза-2.1б» с «Восточного» оказалсянеудачным. В СМИсообщали, что причиной аварии стало то, что разгонный блок сошел с намеченной орбиты из-за неправильного ориентирования. Отделившись от ракеты-носителя, «Фрегат» вместо разгона затормозил. Бляяяяя!!!! Сказочные додбоебыыыы!!!
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  символ 27.12.2017 в 21:31:05   # 651872
Зачем алкашам что-нибудь давать?? Пускай над кремлем испытывают свои ржавые трубы. а с батутами поможем,хотя б/у гандонов типа вовка-ботекса,можно использывать как материал для батута
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