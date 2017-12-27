Дарига Назарбаева заявила, что у каждого акима должен быть вертолет

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danilov 27 Декабря 2017 в 20:39:11
Об этом сенатор заявила во время визита на завод "Еврокоптер Казахстан инжиниринг".
" У каждого акима должен быть такой вертолет, особенно в регионах, где занимаются сельским хозяйством», - заявила она.
Назарбаева отметила, что это облегчило бы работу.
Она добавила, что, в будущем Казахстан ожидают экономические и технологические перемены, пишет Zakon.kz.
«В ближайшие два – три года вся наша инфраструктура, сервисные услуги преобразятся. Это приведет к значительному сокращению бюрократического аппарата, будут рационализированы расходы на его содержание.
Для экономики тоже плюсы: удешевление производства, создание более современных технологий, в которых будет потребность на внешнем рынке», - отметила она.
В настоящее время ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» нацелено на увеличение экспортных услуг по техническому облуживанию вертолетов ЕС 145 и обучению летно-технического состава.
Tengrinews.kz.
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 27.12.2017 в 20:57:33 # 651866
Только верталётов и не хватает акимам, что бы уже наконец-то справляться со своей работой.
Беня Ладен 27.12.2017 в 21:48:13 # 651876
Вот когда все остальные проблемы в стране будут решены, тогда пусть и покупают вертолеты.
Цитата: DuMoH от 27.12.2017 22:09:19рассуждения достойные совнарконтроля. Вот было бы здорово жить при капитализме, а управлять как при социализме.
А я не согласен, чтоб на мои (в том числе) деньги акимам покупали вертушки.
Вот когда все остальные проблемы в стране будут решены, тогда пусть и покупают вертолеты.
А я не согласен, чтоб на мои (в том числе) деньги акимам покупали вертушки.
Вот когда все остальные проблемы в стране будут решены, тогда пусть и покупают вертолеты.
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 27.12.2017 20:57:33
Я кажется знаю кто станет новым призидентом нашей родины...
Я кажется знаю кто станет новым призидентом нашей родины...
Не дай Бог
Цитата: arhar от 27.12.2017 22:31:28э, брат, вот когда эти дети будут в техобслуге непосредственно участие принимать, вот тогда и счастливых полетов.
если ремонтом и обслуживанием этих вертолётов будут заниматься бюджетные компании, в которых бы руководили дети высокопоставленных чиновников, то я на все 100 поддерживаю, и хотелось бы, чтобы и президент и все его родственники и министры летали только на вертолётах. да, и депутаты тоже
если ремонтом и обслуживанием этих вертолётов будут заниматься бюджетные компании, в которых бы руководили дети высокопоставленных чиновников, то я на все 100 поддерживаю, и хотелось бы, чтобы и президент и все его родственники и министры летали только на вертолётах. да, и депутаты тоже
Лучше самолет ТВС-2ДТ(АН-2), он с грунта взлетает. Поменять их мерсы на самолет))Да нет, вертолеты и самолеты-это в комплекте к "Мерсам". А также персональные "Боинги", летать "по неотложным делам " на острова.
Она говорила о игрушечных вертолетиках, с пультом управления...
А ежели серьезно, то я не против! Скажу даже больше...посадить бы их всех управленцев-коррупционеров в космическую ракету во главе с патриархом коррупции и отправить в космос...и забыть нах!
Конечно, она же банк продала за 800 лямов зелени, не айс но что то у неё есть
Цитата: Skype от 27.12.2017 23:30:45
Она хоть знает, на какие шишы живет?!
Конечно, она же банк продала за 800 лямов зелени, не айс но что то у неё есть
Она хоть знает, на какие шишы живет?!
Конечно, она же банк продала за 800 лямов зелени, не айс но что то у неё есть
Не ее это! Не её банк