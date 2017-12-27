Дарига Назарбаева заявила, что у каждого акима должен быть вертолет

если ремонтом и обслуживанием этих вертолётов будут заниматься бюджетные компании, в которых бы руководили дети высокопоставленных чиновников, то я на все 100 поддерживаю, и хотелось бы, чтобы и президент и все его родственники и министры летали только на вертолётах. да, и депутаты тоже