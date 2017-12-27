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Политика
Дарига Назарбаева заявила, что у каждого акима должен быть вертолет
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danilov 27 Декабря 2017 в 20:39:11
Депутат сената Дарига Назарбаева сказала, что у каждого акима должен быть вертолет, сообщает Tengrinews.kz.

Об этом сенатор заявила во время визита на завод "Еврокоптер Казахстан инжиниринг".

" У каждого акима должен быть такой вертолет, особенно в регионах, где занимаются сельским хозяйством», - заявила она.
Назарбаева отметила, что это облегчило бы работу.

Она добавила, что, в будущем Казахстан ожидают экономические и технологические перемены, пишет Zakon.kz.

«В ближайшие два – три года вся наша инфраструктура, сервисные услуги преобразятся. Это приведет к значительному сокращению бюрократического аппарата, будут рационализированы расходы на его содержание.
Для экономики тоже плюсы: удешевление производства, создание более современных технологий, в которых будет потребность на внешнем рынке», - отметила она.
В настоящее время ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» нацелено на увеличение экспортных услуг по техническому облуживанию вертолетов ЕС 145 и обучению летно-технического состава.

Tengrinews.kz.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ИНКВИЗИТОР 27.12.2017 в 20:57:33   # 651866
Я кажется знаю кто станет новым призидентом нашей родины...
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  shlenchak 27.12.2017 в 21:03:25   # 651867
Я кажется знаю как ещё народу на шею будут давить
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  Пермяк 27.12.2017 в 21:03:29   # 651868
Аза-ха-ха
Только верталётов и не хватает акимам, что бы уже наконец-то справляться со своей работой.
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  Даун 27.12.2017 в 21:05:52   # 651869
вертолет LEXUS 670 наверное
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  Беня Ладен 27.12.2017 в 21:48:13   # 651876
Когда у каждого в стране будет своя Нива, тогда говорите о вертолётах для акимов.
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  строитель 27.12.2017 в 21:50:06   # 651877
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  iUDA 27.12.2017 в 21:51:12   # 651878
Чтобы все убились к херам
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  NeoMax 27.12.2017 в 21:52:10   # 651881
Лучше самолет ТВС-2ДТ(АН-2), он с грунта взлетает. Поменять их мерсы на самолет))
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  Zoggyla 27.12.2017 в 22:07:21   # 651886
Опять с опозданием и не ко времени. Это должно было быть еще на заре независимости. Гигантские расстояния и отсутствие нормальных дорог. Кстати, кому-то это могло спасти жизнь.
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  DuMoH 27.12.2017 в 22:09:19   # 651888
А я не согласен, чтоб на мои (в том числе) деньги акимам покупали вертушки.
Вот когда все остальные проблемы в стране будут решены, тогда пусть и покупают вертолеты.
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  Zoggyla 27.12.2017 в 22:14:48   # 651892
Цитата: DuMoH от 27.12.2017 22:09:19
А я не согласен, чтоб на мои (в том числе) деньги акимам покупали вертушки.
Вот когда все остальные проблемы в стране будут решены, тогда пусть и покупают вертолеты.
рассуждения достойные совнарконтроля. Вот было бы здорово жить при капитализме, а управлять как при социализме.
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  Dior 27.12.2017 в 22:23:09   # 651894
Создается впечатление, что она только о своих кругах думает. Ну с другой стороны правильно, в низших слоях она не жила то. Не знает, что такое бедность и жизнь на МЗП.
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  Dior 27.12.2017 в 22:23:35   # 651895
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  arhar 27.12.2017 в 22:31:28   # 651897
если ремонтом и обслуживанием этих вертолётов будут заниматься бюджетные компании, в которых бы руководили дети высокопоставленных чиновников, то я на все 100 поддерживаю, и хотелось бы, чтобы и президент и все его родственники и министры летали только на вертолётах. да, и депутаты тоже
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  Zoggyla 27.12.2017 в 22:38:09   # 651899
Цитата: arhar от 27.12.2017 22:31:28
если ремонтом и обслуживанием этих вертолётов будут заниматься бюджетные компании, в которых бы руководили дети высокопоставленных чиновников, то я на все 100 поддерживаю, и хотелось бы, чтобы и президент и все его родственники и министры летали только на вертолётах. да, и депутаты тоже
э, брат, вот когда эти дети будут в техобслуге непосредственно участие принимать, вот тогда и счастливых полетов.
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  odysssey 27.12.2017 в 22:48:44   # 651901
Мне кажется она опоздала, думаю они у них уже есть..
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  старик 27.12.2017 в 23:17:40   # 651908
Quote:
Лучше самолет ТВС-2ДТ(АН-2), он с грунта взлетает. Поменять их мерсы на самолет))
Да нет, вертолеты и самолеты-это в комплекте к "Мерсам". А также персональные "Боинги", летать "по неотложным делам " на острова.
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  Dragon 27.12.2017 в 23:21:53   # 651910
А почему бы сразу по космическому кораблю не купить чиновникам? Бабки то халявные! Никто никогда не спросит же, откуда и как эти бабки копятся!!! Дура! Приделанная таким же маразматиком! Она хоть знает, на какие шишы живет?!
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  Денис222 27.12.2017 в 23:28:51   # 651911
Вот раздули новость...
Она говорила о игрушечных вертолетиках, с пультом управления...

А ежели серьезно, то я не против! Скажу даже больше...посадить бы их всех управленцев-коррупционеров в космическую ракету во главе с патриархом коррупции и отправить в космос...и забыть нах!
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  Skype 27.12.2017 в 23:30:45   # 651912
Она хоть знает, на какие шишы живет?!

Конечно, она же банк продала за 800 лямов зелени, не айс но что то у неё есть
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  Dragon 27.12.2017 в 23:36:23   # 651915
Цитата: Skype от 27.12.2017 23:30:45
Она хоть знает, на какие шишы живет?!

Конечно, она же банк продала за 800 лямов зелени, не айс но что то у неё есть

Не ее это! Не её банк
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