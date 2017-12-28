Назарбаев посетил командный пункт казахстанских кибервойск

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Отдам далматинца Кардинал и кошку (шотландской породы) в дар в хорошие руки. бесплатно

Бейсбольная бита в Шымкенте 3700 тг

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН от 23000 дог.

Боксерские лапы, натуральная кожа, г.Шымкент 7000 тг

Ролик для пресса г.Шымкент 1800 тг

Гантели разборные 10кг+10кг, г.Шымкент 13800 тг

Весы электронные, до 180 кг (г.Шымкент) 3800 тг

Утяжелители, грузики 1кг+1кг (г.Шымкент) 3000 тг

Штанга и гантели в комплекте, в кейсе. г.Шымкент 39000 тг

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