Назарбаев посетил командный пункт казахстанских кибервойск

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едридмадрид 28 Декабря 2017 в 22:59:15
В ходе встречи Главе государства было доложено об итогах деятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан в 2017 году по укреплению обороноспособности страны и повышению боеготовности войск.
Нурсултан Назарбаев отметил, что за 25 лет с момента своего образования армия стала гарантом территориальной целостности, экономического процветания и укрепления авторитета нашего государства.
-В этом году мы утвердили стратегию национальной безопасности, военную доктрину, концепцию развития Вооруженных Сил, в которых определены направления и задачи дальнейшего развития военной организации государства. В результате реализации этих документов к 2020 году боевая мощь Вооруженных Сил должна вырасти в полтора раза за счет повышения боевого потенциала наших войск. Возможности сил специальных операций повысятся в три раза, - сказал Президент Казахстана.
Также Глава государства посетил командный пункт кибервойск Вооруженных Сил Республики Казахстан и ознакомился с современными возможностями киберзащиты информационных систем.
В завершение мероприятия Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных Сил страны.
http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/astana_other_events/vstrecha-s-rukovodyashchim-sostavom-ministerstva-oborony-3#1
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