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Политика
Казахстан стал председателем Совбеза ООН
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danilov 02 Января 2018 в 10:28:01
1 января Казахстан впервые в истории стал председателем Совбеза ООН. Под его председательством пройдут дебаты о нераспространении оружия массового поражения, обсудят вопросы безопасности в Средней Азии, а также на Ближнем Востоке и в Африке.



По инициативе Казахстана в Совбезе впервые будут установлены флаги непостоянных членов организации. В феврале место председателя Совбеза займет делегация Кувейта.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 02.01.2018 в 10:47:06   # 652567
А вы знаете, что Генеральным секретарем ООН избирают представителя только стран Африки, Азии и Латинской Америки. И этот коронованный лидер всего мирового сообщества ничего не может сделать без согласия 6-7 постоянных членов СовБеза. Все страны могут проголосовать за какое-то решение, а любой изначальный член Совбеза наложить вето.

То есть положение и Генерального секретаря, избираемого среди слабых для утешения самолюбия, и председателя, исполняющего роль секретаря, унизительно. Гордые страны, не считающими себя плебеями среди равных, должны отказываться от таких ролей до приведения их временного статуса до статуса постоянных членов Совбеза.
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