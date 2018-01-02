Казахстан стал председателем Совбеза ООН

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danilov 02 Января 2018 в 10:28:01
По инициативе Казахстана в Совбезе впервые будут установлены флаги непостоянных членов организации. В феврале место председателя Совбеза займет делегация Кувейта.
Комментарии, по рейтингу, по дате
То есть положение и Генерального секретаря, избираемого среди слабых для утешения самолюбия, и председателя, исполняющего роль секретаря, унизительно. Гордые страны, не считающими себя плебеями среди равных, должны отказываться от таких ролей до приведения их временного статуса до статуса постоянных членов Совбеза.