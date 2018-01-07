Мирзияев попал в список десяти лидеров, "меняющих современный мир"

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danilov 07 Января 2018 в 08:54:12
В список вошли имена тех персон, которые кардинальными решениями меняют статус-кво в своих странах, регионах и оказывают тем самым активное влияние на ситуацию на международной арене, становятся «ньюсмейкерами» мировых СМИ.
Как отмечают специалисты, Мирзияев с первых дней избрания президентом Узбекистана проводит глубокие реформы, нацеленные на всеобщую либерализацию страны, упорядочивание деятельности «вездесущих» правоохранительных органов, обеспечение свободы вероисповедания.
При новом руководителе в Узбекистане приняты кардинальные решения, направленные на действенное продвижение страны по пути к свободному рынку, либерализацию внешней торговли и валютной политики, что повысило привлекательность республики для иностранных инвесторов, считают политические обозреватели Derin Ekonomi.
Одним из самых существенных шагов Шавката Мирзияева на посту президента Узбекистана называется курс на коренное улучшение отношений с другими государствами, в первую очередь с сопредельными.
Как отмечается в турецких изданиях, имена включенных в данный рейтинг десяти лидеров списка, возможно, не были известны для мирового сообщества до недавних пор, однако в 2018 году они «дадут о себе знать каждому».
https://rus.azattyq.org/a/28959038.html