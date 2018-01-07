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Политика
Ким Чен Ын призвал создать условия для воссоединения с Южной Кореей‍
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danilov 07 Января 2018 в 23:04:07
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о необходимости создания условий для улучшения отношений с Южной Кореей, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет не только о нормализации отношений между Пхеньяном и Сеулом, но и о примирении и воссоединении нации.

В заявлении подчеркивается, что результаты в этом направлении могут быть достигнуты лишь в случае усилий с обеих сторон. В то же время, по мнению Ким Чен Ына, примирение двух стран — это внутренний вопрос корейской нации, поэтому Пхеньяну и Сеулу не стоит обращаться за помощью к другим государствам.

Ранее представители Южной Кореи и КНДР впервые за долгое время обсудили по специальному каналу связи двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выступает за диалог между Сеулом и Пхеньяном. Американский лидер не исключил, что и Вашингтон может позднее присоединиться к этому процессу.

РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 07.01.2018 в 23:18:31   # 653601
Ооо вот это поворот! Давайте за мир во всем мире
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  старик 08.01.2018 в 01:03:15   # 653609
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Американский лидер не исключил, что и Вашингтон может позднее присоединиться к этому процессу.
Томагавками? Уж не лезла бы в этот процесс всякая погань!
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