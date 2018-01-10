Президент Республики Корея заявил о готовности встретиться с лидером КНДР

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danilov 10 Января 2018 в 17:13:22
"Я готов провести встречу на высшем уровне, если это поможет решению ядерной проблемы Севера, а также восстановлению межкорейских отношений", - приводит его слова телеканалNHK. Президент также отметил, что Республика Корея положительно относится к проведению такой встречи только в случае определенных гарантий результата по ее итогам. По его словам, это не должны быть "переговоры ради переговоров".
Республика Корея не намерена отказываться от своей позиции по поводу необходимости денуклеаризации Корейского полуострова, сказал президент Республики Корея.
"Денуклеаризация Корейского полуострова, о чем [в прошлом] договаривались две Кореи, - наша основная позиция, от которой мы никогда не откажемся", - приводит его слова агентствоReuters.
Вместе с тем президент отметил, что не хотел бы немедленного воссоединения Севера и Юга.
Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся утром 9 января. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на межкорейской границе, а также о том, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4863254
Комментарии, по рейтингу, по дате
SouthJoker 10.01.2018 в 18:11:54 # 654186
Цитата: старик от 10.01.2018 18:14:39
Блин, один народ, один язык, один дом (полуостров), не позволяли бы вмешиваться в их дела всякую погань в виде америкосов. Дай бог им договориться!
Блин, один народ, один язык, один дом (полуостров), не позволяли бы вмешиваться в их дела всякую погань в виде америкосов. Дай бог им договориться!
дохлый номер. уже сколько раз встречались, а потом раз, и у кима очередное обострение. да и вообще, там все вопросы решают не только янки, но и китаезы. и тем и другим данная ситуация выгоднее.
Цитата: arhar от 10.01.2018 19:26:37
дохлый номер. уже сколько раз встречались, а потом раз, и у кима очередное обострение. да и вообще, там все вопросы решают не только янки, но и китаезы. и тем и другим данная ситуация выгоднее.
Цитата: старик от 10.01.2018 18:14:39
Блин, один народ, один язык, один дом (полуостров), не позволяли бы вмешиваться в их дела всякую погань в виде америкосов. Дай бог им договориться!
Блин, один народ, один язык, один дом (полуостров), не позволяли бы вмешиваться в их дела всякую погань в виде америкосов. Дай бог им договориться!
дохлый номер. уже сколько раз встречались, а потом раз, и у кима очередное обострение. да и вообще, там все вопросы решают не только янки, но и китаезы. и тем и другим данная ситуация выгоднее.
Шал правильно говорит,зачем китайцам проблемы в подбрюшье .
какие проблемы? войны между ними скорее всего не будет. вмешательства сша китайцы не допустят. а объединение корей? вот и представьте, пока они раздельно, они слабее, плюс технологии юж.кореи и трудовые ресурсы северной (которые кстати сейчас работают на пользу китаю) это ещё один серьёзный конкурент в регионе, да ещё и под самым боком