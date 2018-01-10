Президент Республики Корея заявил о готовности встретиться с лидером КНДР

Цитата: старик от

Блин, один народ, один язык, один дом (полуостров), не позволяли бы вмешиваться в их дела всякую погань в виде америкосов. Дай бог им договориться! Блин, один народ, один язык, один дом (полуостров), не позволяли бы вмешиваться в их дела всякую погань в виде америкосов. Дай бог им договориться!

дохлый номер. уже сколько раз встречались, а потом раз, и у кима очередное обострение. да и вообще, там все вопросы решают не только янки, но и китаезы. и тем и другим данная ситуация выгоднее.