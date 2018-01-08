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Политика
Президент Казахстана совершит официальный визит в США
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danilov 10 Января 2018 в 17:53:27
АСТАНА, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16-18 января совершит официальный визит в США, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"16-18 января текущего года состоится официальный визит президента Республики Казахстан в Соединенные Штаты Америки", — говорится в сообщении на официальном сайте президента Казахстана.

По данным пресс-службы, "предполагаются встречи с президентом США Дональдом Трампом, представителями официальных и деловых кругов США".

"В рамках визита глава государства примет участие в заседании Совета безопасности ООН", — отмечается в сообщении.
Ранее МИД Казахстана сообщал, что тематические дебаты на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством президента Казахстана намечены в СБ ООН на 18 января.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180110/1512335891.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.01.2018 в 18:04:31   # 654184
Как бы мерика не задушила КЗ в дружеских объятиях!
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  arhar 10.01.2018 в 19:24:09   # 654219
возвращаться- плохая примета
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  Пришелец 10.01.2018 в 22:07:27   # 654265
Долгий перелет в Америку 12часов *когда тут едят там спят и наоборот. А плюс возраст. Хочется пожелать хорошего здоровья. И удачной дороги.
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  Ал 10.01.2018 в 22:37:49   # 654285
Quote:
В европейском СМИ вышел оплаченный материал, отпугивающий инвесторов от Казахстана https://informburo.kz/novosti/v-evropeyskom-smi-vyshel-oplachennyy-material-otpugivayushchiy-investorov-ot-kazahstana.html
Вчера, 11:30
Статья посвящена истории взаимоотношений Казахстана с компанией AES Corporation, которая в октябре 2017 года покинула энергорынок РК.
"Казахстан: Дикий Запад для иностранных инвесторов" – под таким заголовком 8 января 2018 вышел коммерческий материал (с пометкой "Sponsored post") на сайте EU Reporter – европейской мультимедийной новостной платформе в Брюсселе, предоставляющей онлайн-новости и комментарии по событиям в Евросоюзе и в мире.
...
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  Ал 10.01.2018 в 22:53:00   # 654288
Quote:
Голландский суд оставил в силе решение о заморозке 5,2 млрд долларов "Самрук-Казына" https://informburo.kz/novosti/gollandskiy-sud-ostavil-v-sile-reshenie-o-zamorozke-52-mlrd-dollarov-nacfonda.html
8 января 2018, 15:41
Высокий суд в Лондоне также отклонил требования Казахстана снять обременение с активов Нацфонда на 22 млрд долларов, находящихся в Bank of New York Mellon.
...

Кстати, банк, в котором заморожены средства сверх суммы иска, американский.

По этому поводу хотел бы увидеть мнение смайлики едридпортфила и "Ходока"...
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  Ал 10.01.2018 в 23:02:16   # 654289
Quote:
Назарбаев раскритиковал перевод терминов на казахский язык
«Ғаламтор» (интернет), «қолтырауын» (крокодил), «күй сандық» (фортепиано) - Нурсултана Назарбаева рассмешил перевод устоявшихся и общепринятых в мире терминов на казахский язык. Это он отметил в ходе ежегодного послания народу Казахстана, сообщает BNews.kz.
Глава государства отметил, что будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками.
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https://bnews.kz/ru/news/nazarbaev_raskritikoval_perevod_ter minov_na_kazahskii_yazik?utm_campaign=8915808&utm_medium=banner&utm_content=29049945&utm_source=news.mail.ru
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  Marvel 11.01.2018 в 00:06:43   # 654302
Платный троллинг.
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  Aboka 11.01.2018 в 00:48:21   # 654310
Интересно как встретить Трамп и о чем будет вести речь.
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