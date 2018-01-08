Президент Казахстана совершит официальный визит в США

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danilov 10 Января 2018 в 17:53:27
"16-18 января текущего года состоится официальный визит президента Республики Казахстан в Соединенные Штаты Америки", — говорится в сообщении на официальном сайте президента Казахстана.
По данным пресс-службы, "предполагаются встречи с президентом США Дональдом Трампом, представителями официальных и деловых кругов США".
"В рамках визита глава государства примет участие в заседании Совета безопасности ООН", — отмечается в сообщении.
Ранее МИД Казахстана сообщал, что тематические дебаты на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством президента Казахстана намечены в СБ ООН на 18 января.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180110/1512335891.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
В европейском СМИ вышел оплаченный материал, отпугивающий инвесторов от Казахстана https://informburo.kz/novosti/v-evropeyskom-smi-vyshel-oplachennyy-material-otpugivayushchiy-investorov-ot-kazahstana.html
Вчера, 11:30
Статья посвящена истории взаимоотношений Казахстана с компанией AES Corporation, которая в октябре 2017 года покинула энергорынок РК.
"Казахстан: Дикий Запад для иностранных инвесторов" – под таким заголовком 8 января 2018 вышел коммерческий материал (с пометкой "Sponsored post") на сайте EU Reporter – европейской мультимедийной новостной платформе в Брюсселе, предоставляющей онлайн-новости и комментарии по событиям в Евросоюзе и в мире.
...
Вчера, 11:30
Статья посвящена истории взаимоотношений Казахстана с компанией AES Corporation, которая в октябре 2017 года покинула энергорынок РК.
"Казахстан: Дикий Запад для иностранных инвесторов" – под таким заголовком 8 января 2018 вышел коммерческий материал (с пометкой "Sponsored post") на сайте EU Reporter – европейской мультимедийной новостной платформе в Брюсселе, предоставляющей онлайн-новости и комментарии по событиям в Евросоюзе и в мире.
...
Голландский суд оставил в силе решение о заморозке 5,2 млрд долларов "Самрук-Казына" https://informburo.kz/novosti/gollandskiy-sud-ostavil-v-sile-reshenie-o-zamorozke-52-mlrd-dollarov-nacfonda.html
8 января 2018, 15:41
Высокий суд в Лондоне также отклонил требования Казахстана снять обременение с активов Нацфонда на 22 млрд долларов, находящихся в Bank of New York Mellon.
...
8 января 2018, 15:41
Высокий суд в Лондоне также отклонил требования Казахстана снять обременение с активов Нацфонда на 22 млрд долларов, находящихся в Bank of New York Mellon.
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Кстати, банк, в котором заморожены средства сверх суммы иска, американский.
По этому поводу хотел бы увидеть
Назарбаев раскритиковал перевод терминов на казахский язык
«Ғаламтор» (интернет), «қолтырауын» (крокодил), «күй сандық» (фортепиано) - Нурсултана Назарбаева рассмешил перевод устоявшихся и общепринятых в мире терминов на казахский язык. Это он отметил в ходе ежегодного послания народу Казахстана, сообщает BNews.kz.
Глава государства отметил, что будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками.
https://bnews.kz/ru/news/nazarbaev_raskritikoval_perevod_ter minov_na_kazahskii_yazik?utm_campaign=8915808&utm_medium=banner&utm_content=29049945&utm_source=news.mail.ru
«Ғаламтор» (интернет), «қолтырауын» (крокодил), «күй сандық» (фортепиано) - Нурсултана Назарбаева рассмешил перевод устоявшихся и общепринятых в мире терминов на казахский язык. Это он отметил в ходе ежегодного послания народу Казахстана, сообщает BNews.kz.
Глава государства отметил, что будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками.
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«Разработана и внедряется новая методика изучения казахского языка для русскоязычных школ. Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией», - сказал Назарбаев.
Однако за последние годы на казахский язык было переведено 7 тыс. устоявшихся и общепринятых в мире терминов.
«Такие «нововведения» иногда доходят до смешного. Например, «ғаламтор» («интернет»), «қолтырауын» («крокодил»), «күй сандық» («фортепиано») и таких примеров полно. Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню. Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса. Следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования», - подчеркнул глава государства.
Между тем, знание русского языка остается важным. С 2016 года в обновленных программах он преподается в казахских школах уже с 1-го класса.
С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах.
«В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире. Тогда и возникнет настоящее гражданское общество. Человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания президентом страны. Казахстанцы станут единой нацией», - заявил Нурсултан Назарбаев
Однако за последние годы на казахский язык было переведено 7 тыс. устоявшихся и общепринятых в мире терминов.
«Такие «нововведения» иногда доходят до смешного. Например, «ғаламтор» («интернет»), «қолтырауын» («крокодил»), «күй сандық» («фортепиано») и таких примеров полно. Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню. Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса. Следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования», - подчеркнул глава государства.
Между тем, знание русского языка остается важным. С 2016 года в обновленных программах он преподается в казахских школах уже с 1-го класса.
С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах.
«В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире. Тогда и возникнет настоящее гражданское общество. Человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания президентом страны. Казахстанцы станут единой нацией», - заявил Нурсултан Назарбаев
https://bnews.kz/ru/news/nazarbaev_raskritikoval_perevod_ter minov_na_kazahskii_yazik?utm_campaign=8915808&utm_medium=banner&utm_content=29049945&utm_source=news.mail.ru