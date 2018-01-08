Президент Казахстана совершит официальный визит в США

«Разработана и внедряется новая методика изучения казахского языка для русскоязычных школ. Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией», - сказал Назарбаев.

Однако за последние годы на казахский язык было переведено 7 тыс. устоявшихся и общепринятых в мире терминов.

«Такие «нововведения» иногда доходят до смешного. Например, «ғаламтор» («интернет»), «қолтырауын» («крокодил»), «күй сандық» («фортепиано») и таких примеров полно. Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню. Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса. Следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования», - подчеркнул глава государства.

Между тем, знание русского языка остается важным. С 2016 года в обновленных программах он преподается в казахских школах уже с 1-го класса.

С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах.

«В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире. Тогда и возникнет настоящее гражданское общество. Человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания президентом страны. Казахстанцы станут единой нацией», - заявил Нурсултан Назарбаев