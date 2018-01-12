Есимов сократит топ-менеджеров «Самрук-Қазына»

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Гость 12 Января 2018 в 14:03:56
В АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (ФНБ) ожидаются сокращения, сообщает КазТАГ со ссылкой на информированный источник в Астане.
- В «Самруке» произойдут сокращения и оптимизация персонала. Новый руководитель (председатель правления Ахметжан ЕСИМОВ – Ред) уже ознакомился с текущей деятельностью и в ближайшее время предложит совету директоров фонда новую структуру исполнительного органа, - сообщил источник агентства в Астане по телефону в пятницу 12 января.
Собеседник отметил, что изменения могут коснуться и топ-менеджмента ФНБ.
При этом не исключается сокращение руководящего персонала, оптимизация подразделений и функциональных обязанностей сотрудников правления. Несомненно и то, что появятся новые люди. Конечно, кто-то уйдет, а кого-то переведут в другие подразделения, - пояснил источник.
Также стало известно, что в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (ФНБ) переходит первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик АЙДАРБАЕВ.
- Айдарбаев переходит в «Самрук-Қазына». Он займет должность заместителя председателя правления в обновляемой структуре этого исполнительного органа. Алик Серикович (Айдарбаев – Ред.) опытный нефтяник, возглавлял «Мангистаумунайгаз», «Разведку-Добычу» (АО «РД «Казмунайгаз» - Ред.), был акимом Мангистауской области, в последнее время – вице-министром», - сообщил источник.
Источник: КазТАГ