Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Января 2018 в 20:06:56
"Может быть я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю. Во-первых, вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию", - сказал глава государства в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым. Его фильм "Валаам" показывает 14 января телеканал "Россия 1".
По мнению Путина, "коммунистическая идеология очень сродни христианству". "Свобода, братство, равенство, справедливость - это все заложено в Священном писании, это все там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали", - пояснил президент.
Он привел еще один пример: "Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь [на Валааме] тоже святые мощи Сергия и Германа". "По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело", - полагает глава государства.
http://tass.ru/obschestvo/4872596
Комментарии, по рейтингу, по дате
Только церковь исчерпала себя в тот момент.
Зато сейчас расправляет крылья. Королёв с Гагариным ох*ели бы, если увидели освящение ракет, а Сталин с Лениным ох*ели б, увидев нынче коммунистов (бывших и настоящих) в церквях перекрещивающимися.
Действительно, все великие всемирно-исторические события и личности повторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй — как фарс.
Цитата: Николаz от 14.01.2018 20:56:08
По сути он прав. Только церковь исчерпала себя в тот момент. А сейчас демократия показала что ну нет справедливости в реальности. Так что скоро будет меняться идеология.
По сути он прав. Только церковь исчерпала себя в тот момент. А сейчас демократия показала что ну нет справедливости в реальности. Так что скоро будет меняться идеология.
В этих соседних странах (Раша и Нурстан) идеологию поменяют правители только. С внесением изменений и дополнений ... как в конституции страны