Депутат Парламента: Мы должны радоваться повышению пенсионного возраста для женщин

Работала бы эта Сауле Айтпаева например в ЛТД "Турмыс" дворником, или вообще на производстве, а не отсиживала зад в кресле депутата, я бы посмотрел на ее радость. И вообще где логика: продленный срок выхода на пенсию каким образом предполагает уход за внуками? Наши депутаты вообще с головой дружат?