Депутат Парламента: Мы должны радоваться повышению пенсионного возраста для женщин

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Января 2018 в 17:41:09
Отметим, что женщины в Республике Казахстан могли выйти на пенсию с 58 лет, однако с текущего года пенсионный порог будет повышаться. Таким образом к 2027 году женщины сравняются с мужчинами в пенсионном возрасте и смогут уйти за заслуженный отдых в 63 года.
На встрече депутата с членами Общественного совета Алматы она высказалась по данному вопросу.
«Надо во всем искать позитив. Вот вы, женщины, сидящие здесь, радуетесь, что выйдете на пенсию позже? - Нет? А надо радоваться», — считает народная избранница.
Она отметила, что женщины могут заниматься воспитанием внуков. И это мировая практика увеличения продолжительности жизни и позднего выхода на пенсию.
«Ведь есть вопросы не только физического труда и государственной службы, предпринимательства и так далее. Есть еще технология как самозанятость, она, наверное будет и определяться как проблемный вопрос. Взрослые люди будут делиться опытом. Министерство социальной защиты занимается тем, чтобы действительно с этого года оплачивать стариков за участие в воспитании. Я думаю, мы к этому придем», — подытожила Айтпаева.
https://newtimes.kz/obshchestvo/item/65692-deputat-parlamenta-my-dolzhny-radovatsya-povysheniyu-pensionnogo-vozrasta-dlya-zhenshchin
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 15.01.2018 в 18:08:03 # 655298
Если б я была депутатом в 55,получала бы 600 тыш каждый месяц,я б тоже радовалась шо мне ещё не 3 года,а все 8 до звонка сидеть.
Цитата: старик от 15.01.2018 18:15:41
Работала бы эта Сауле Айтпаева например в ЛТД "Турмыс" дворником, или вообще на производстве, а не отсиживала зад в кресле депутата, я бы посмотрел на ее радость. И вообще где логика: продленный срок выхода на пенсию каким образом предполагает уход за внуками? Наши депутаты вообще с головой дружат?
Работала бы эта Сауле Айтпаева например в ЛТД "Турмыс" дворником, или вообще на производстве, а не отсиживала зад в кресле депутата, я бы посмотрел на ее радость. И вообще где логика: продленный срок выхода на пенсию каким образом предполагает уход за внуками? Наши депутаты вообще с головой дружат?
Логика в том что , гражданин обязан сдохнуть до выхода на пенсию .
alpha_portal 15.01.2018 в 18:59:51 # 655318
MишаМашкевич 15.01.2018 в 19:09:24 # 655319
Если человек мало работал (до 10 лет),он получит 0.5 мрзп и пенсионные отчисления и гуляй вася.
Все мы гости 15.01.2018 в 20:41:55 # 655335