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Политика
Депутат Парламента: Мы должны радоваться повышению пенсионного возраста для женщин
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danilov 15 Января 2018 в 17:41:09
Член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительными органами Парламента РК Сауле Айтпаева считает, что нужно позитивно воспринимать повышение пенсионного возраста для женщин, который начинается с текущего года, передает InAlmaty.kz.

Отметим, что женщины в Республике Казахстан могли выйти на пенсию с 58 лет, однако с текущего года пенсионный порог будет повышаться. Таким образом к 2027 году женщины сравняются с мужчинами в пенсионном возрасте и смогут уйти за заслуженный отдых в 63 года.

На встрече депутата с членами Общественного совета Алматы она высказалась по данному вопросу.

«Надо во всем искать позитив. Вот вы, женщины, сидящие здесь, радуетесь, что выйдете на пенсию позже? - Нет? А надо радоваться», — считает народная избранница.

Она отметила, что женщины могут заниматься воспитанием внуков. И это мировая практика увеличения продолжительности жизни и позднего выхода на пенсию.

«Ведь есть вопросы не только физического труда и государственной службы, предпринимательства и так далее. Есть еще технология как самозанятость, она, наверное будет и определяться как проблемный вопрос. Взрослые люди будут делиться опытом. Министерство социальной защиты занимается тем, чтобы действительно с этого года оплачивать стариков за участие в воспитании. Я думаю, мы к этому придем», — подытожила Айтпаева.

https://newtimes.kz/obshchestvo/item/65692-deputat-parlamenta-my-dolzhny-radovatsya-povysheniyu-pensionnogo-vozrasta-dlya-zhenshchin
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 15.01.2018 в 17:53:58   # 655295
В 58 лет депутат пусть попробует устроится на работу, про 63 молчу уже. Уровень жизни и медицины не вырос, все делается чтобы народ не доживал до пенсии.
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  MишаМашкевич 15.01.2018 в 18:08:03   # 655298
Радуемся! Кто тут сказал шо нам не радостно. Из своих штанин аж выпрыгиваем. Радость аж из ушей,куда ей налить?
Если б я была депутатом в 55,получала бы 600 тыш каждый месяц,я б тоже радовалась шо мне ещё не 3 года,а все 8 до звонка сидеть.
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  naiman 15.01.2018 в 18:13:10   # 655300
особенно радуется стрелочница предпенсионного возраста которая работает посменно.
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  старик 15.01.2018 в 18:15:41   # 655301
Работала бы эта Сауле Айтпаева например в ЛТД "Турмыс" дворником, или вообще на производстве, а не отсиживала зад в кресле депутата, я бы посмотрел на ее радость. И вообще где логика: продленный срок выхода на пенсию каким образом предполагает уход за внуками? Наши депутаты вообще с головой дружат?
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  Skype 15.01.2018 в 18:26:45   # 655306
чем болше таких Дусь тем умнее царь на их фоне
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  Витал 15.01.2018 в 18:29:50   # 655308
да она как обычно у нас бывает хуйню какую то сморозила, вот что значит это «Взрослые люди будут делиться опытом. Министерство социальной защиты занимается тем, чтобы действительно с этого года оплачивать стариков за участие в воспитании.» я блять 10 раз перечитал не могу понять на каком она языке говорит это шалаказахский чтоле что за блять действительно оплачивать стариков, короче еще один/одна потомушта-потомушта
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  KAN13 15.01.2018 в 18:53:26   # 655314
Цитата: старик от 15.01.2018 18:15:41
Работала бы эта Сауле Айтпаева например в ЛТД "Турмыс" дворником, или вообще на производстве, а не отсиживала зад в кресле депутата, я бы посмотрел на ее радость. И вообще где логика: продленный срок выхода на пенсию каким образом предполагает уход за внуками? Наши депутаты вообще с головой дружат?


Логика в том что , гражданин обязан сдохнуть до выхода на пенсию .
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  alpha_portal 15.01.2018 в 18:59:51   # 655318
Pikabu опять заблочили?
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  MишаМашкевич 15.01.2018 в 19:09:24   # 655319
Мулька ещё в том,что нам по сути будут давать возможность не сдохнуть в виде минималки. Ито зависит от стажа. Шоб получить эту минималку надо иметь стаж,по моему от 25 лет и выше.
Если человек мало работал (до 10 лет),он получит 0.5 мрзп и пенсионные отчисления и гуляй вася.
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  Moro 15.01.2018 в 19:21:57   # 655322
Это она про себя сказала? Как эти жепутаты достали!
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  Ratkhan 15.01.2018 в 19:37:15   # 655327
Депутатов и акимов, высоко оплачиваемых всех чиновников надо поднимать пенсионных возрастов до 93 годов чтоб сдохлы на рабочем кресле. А понизить пенсионный возрасть простых рабочих чтоб хорошо смеялись над полутрупами и сдохлых чиновников.
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  Николаz 15.01.2018 в 19:50:32   # 655328
Да я бы тоже работал до 70 лет если бы мне зарплата на нынешний день 500 тыс. была.
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  Все мы гости 15.01.2018 в 20:41:55   # 655335
Жирным, упитанным и властным все неймется, все то они знают, что народу лучше, при том себя к нему не причисляя. Все заботятся о нас, сутки напролет и лучшие годы во благо народа, а мы не поймем благих забот.
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  Стрельцов 15.01.2018 в 20:57:41   # 655339
ууух сморозила....
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  SVOY 15.01.2018 в 21:46:44   # 655346
Да она просто смеётся над народом
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  jumanjiqz 15.01.2018 в 21:56:44   # 655348
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  Bako 15.01.2018 в 22:08:19   # 655349
Нужно сделать альтернативу - После 58 лет пенсии по желанию в размере 100%. А те кто на работе остается (им там и так не плохо), тем 50% пенсии если у них зарплата выше средней зарплаты по региону (области). Или там что то подобное. Там же у нас всякие умные сидят, пусть придумают альтернативу...
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  arhar 15.01.2018 в 22:22:57   # 655350
-возрадуйтесь же!...
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  Manitu 15.01.2018 в 23:34:46   # 655358
Зачем платить депутатам 600 тысяч, если они считают, что прожить можно и на 28?
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  Wolfkz 16.01.2018 в 00:04:08   # 655365
Метлу ей дать в 60 чтобы мела также как языком. Посмотрел бы на нее.
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