Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Комиссию по расследованию гибели 52 человек в автобусе возглавил премьер Узбекистана
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Января 2018 в 17:48:46
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств возгорания автобуса в Актюбинской области, из-за которого погибли 52 человека, сообщил РИА Новости представитель МЧС республики.

"По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева создана специальная правительственная комиссия по факту гибели граждан страны в Казахстане в результате возгорания автобуса. Комиссию возглавил премьер-министр Абдулла Арипов", - уточнил представитель МЧС.

По его словам, в комиссию вошли представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств. Комиссия совместно с представителями Казахстана должна заняться установлением личностей граждан Узбекистана и причин чрезвычайного происшествия.

Как сообщалось ранее, боковая дверь сгоревшего в Актюбинской области автобуса была заблокирована, это помешало вовремя выбраться пассажирам.

Также сообщается, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву в связи с гибелью граждан этой страны.

"От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Республики Узбекистан в результате трагического инцидента, произошедшего в Актюбинской области Республики Казахстан", - говорится в телеграмме соболезнования Жээнбекова.

Глава Кыргызстана выразил также сочувствие и поддержку родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

https://tengrinews.kz/events/komissiyu-rassledovaniyu-gibeli-52-v-avtobuse-vozglavil-335650/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 18.01.2018 в 17:55:08   # 655847
Уточняется, что сгорел автобус немецкой фирмы Setra 1989 года выпуска. Транспортное средство было зарегистрировано на Мехтиева Ордухана Сабироглы.
Лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки владелец [автобуса] не получал, возможно, что он работал по договору аренды
Последний раз автобус проходил обязательный техосмотр в августе 2015 года.
поощрить | покарать
  едридмадрид 18.01.2018 в 18:02:33   # 655850




поощрить | покарать
  едридмадрид 18.01.2018 в 18:03:47   # 655851
Спастись удалось лишь пятерым – они успели выскочить из салона, остальные не смогли выбраться и в итоге сгорели заживо.

поощрить | покарать
  едридмадрид 18.01.2018 в 18:04:05   # 655852
Выжившие получили легкие травмы, у некоторых есть ожоги, сейчас находятся в местной райбольнице. Впрочем, местные СМИ сообщают, что среди них оказались трое граждан Казахстана, жители Южно-Казахстанской области, так что окончательный состав пассажиров пока остается неизвестным. Среди выживших граждан Узбекистана — двое мужчин, 37 и 29 лет. Как отметили в оперативном штабе, уже началось опознание тел погибших, установлена связь с властями Узбекистана.
поощрить | покарать
  старик 18.01.2018 в 19:09:12   # 655889
Quote:
Впрочем, местные СМИ сообщают, что среди них оказались трое граждан Казахстана, жители Южно-Казахстанской области,
Ну так это и есть водилы, они то выскочили через свою дверь.
поощрить | покарать
  Софруджу 18.01.2018 в 19:48:18   # 655898
Жуть!
поощрить | покарать
  НурболаТТ 18.01.2018 в 21:39:43   # 655921
Иманы саламат болсын. Что-то не то в этой истории... На какую то диверсию похоже что ли... Неужели не могли выбить окна и выскочить? Думаю, расследование покажет истинные причины.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь