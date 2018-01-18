Комиссию по расследованию гибели 52 человек в автобусе возглавил премьер Узбекистана

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Января 2018 в 17:48:46
"По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева создана специальная правительственная комиссия по факту гибели граждан страны в Казахстане в результате возгорания автобуса. Комиссию возглавил премьер-министр Абдулла Арипов", - уточнил представитель МЧС.
По его словам, в комиссию вошли представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств. Комиссия совместно с представителями Казахстана должна заняться установлением личностей граждан Узбекистана и причин чрезвычайного происшествия.
Как сообщалось ранее, боковая дверь сгоревшего в Актюбинской области автобуса была заблокирована, это помешало вовремя выбраться пассажирам.
Также сообщается, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву в связи с гибелью граждан этой страны.
"От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Республики Узбекистан в результате трагического инцидента, произошедшего в Актюбинской области Республики Казахстан", - говорится в телеграмме соболезнования Жээнбекова.
Глава Кыргызстана выразил также сочувствие и поддержку родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
https://tengrinews.kz/events/komissiyu-rassledovaniyu-gibeli-52-v-avtobuse-vozglavil-335650/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 18.01.2018 в 17:55:08 # 655847
Лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки владелец [автобуса] не получал, возможно, что он работал по договору аренды
Последний раз автобус проходил обязательный техосмотр в августе 2015 года.
едридмадрид 18.01.2018 в 18:02:33 # 655850
едридмадрид 18.01.2018 в 18:03:47 # 655851
едридмадрид 18.01.2018 в 18:04:05 # 655852
Впрочем, местные СМИ сообщают, что среди них оказались трое граждан Казахстана, жители Южно-Казахстанской области,Ну так это и есть водилы, они то выскочили через свою дверь.