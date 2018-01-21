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Политика
Казахстан ответил на предложение Трампа принять переговоры по Донбассу
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danilov 21 Января 2018 в 05:07:58
Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, комментируя инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о переносе места проведения заседаний Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в Астану, выразил готовность принять участников дискуссий.

По словам Умарова, эта идея «возникла потому, что минский процесс застопорился», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что готовность Астаны принять встречу по Донбассу не означает стремления «сорвать минский процесс».

«Идея в том, чтобы попытаться запустить дальнейшие переговоры... Мы хотим видеть какое-то решение [конфликта]», – пояснил постпред Казахстана при ООН.

«Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников [переговоров]. Идея в том, чтобы выйти из тупика, попытаться продвинуться в этом вопросе», – сказал постпред Казахстана.

https://vz.ru/news/2018/1/20/904382.html
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