Казахстан ответил на предложение Трампа принять переговоры по Донбассу

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danilov 21 Января 2018 в 05:07:58
По словам Умарова, эта идея «возникла потому, что минский процесс застопорился», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что готовность Астаны принять встречу по Донбассу не означает стремления «сорвать минский процесс».
«Идея в том, чтобы попытаться запустить дальнейшие переговоры... Мы хотим видеть какое-то решение [конфликта]», – пояснил постпред Казахстана при ООН.
«Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников [переговоров]. Идея в том, чтобы выйти из тупика, попытаться продвинуться в этом вопросе», – сказал постпред Казахстана.
https://vz.ru/news/2018/1/20/904382.html
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